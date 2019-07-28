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Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної туру

Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної туру
Півзахисник луцької «Волині» Богдан Оринчак потрапив до числа найкращих гравців 9 туру.

Про це повідомляє Footboom.

Як відомо, Богдан Оринчак став автором єдиного і переможного для «хрестоносців» голу у матчі з житомирським «Поліссям». Матч відбувся у понеділок, 26 жовтня, на стадіоні «Авангард» у Луцьку.

Крім Богдана Оринчака до симовлічної збірної туру потрапили: Ммеханів ("Нива"), Кулініч (МФК "Миколаїв"), Гончаренко ( "Верес"), Карась ( "Кристал"), Пасіч ( "Верес"), Волохатий ( ​​"Нива"), Цой ( "Кристал"), Д.Скакун ("Нива"), Шестаков ( "Верес"), Козиренко ( "Гірник-Спорт").

Крайній матч також став особливим для ще одного гравця лучан. Перемога «Волині» над «Поліссям» стала ювілейною для захисника клубу Івана Цюпи, який провів свій 200-й матч у професійній кар’єрі.

Іван Цюпа з 2018-го року захищає кольори «Волині», за яку встиг зіграти уже 64 матчі та забити 3 голи (загальний кар’єрний доробок – 200 матчів, з яких 191 – у чемпіонатах України, а також 6 забитих голів).

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Теги: Волинь, Луцьк, спорт, футбол
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