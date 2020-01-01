Де у Луцьку та на Волині не буде світла 30 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Володимир - Волинський
вул. Мазепи, Федьковича, Калнишевського, Антоновича №2К
2. КТП-413 09:00-17:00 їдальня с. Микитичі вул. Молодіжна, Лугова, Шкільна
3. ПЛ-10 Л-70-02 від ЛР-35 09:00-17:00 магазин, ФАП с. Новини
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-256 09:30-13:00 ССП « Пнівне» магазин с Брониця,
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2,Л-3 ЗТП-256 03:00-17:00 с.Брониця
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-241 9:00-16:00
с. Дерно
вул. Першотравнева, буд. 68- 111
вул. Польова, буд. 1-3,5,7,9,11
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-76 9:00-16:00
Павлик Н.І. - магазин
с.Заброди
вул.Центральна,
вул.Молодіжна,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-259 9:00-16:00
смт. Цумань – церква, ФОП Філюк О.Д. - магазин
ФОП Аліферчук М.М. – магазин, ФОП Арендарчук А.М. – магазин, ТзОВ "Аптека Васса", ФОП Піцина Є.Х. – магазин. ФОП Футрук В.М. – ательє, ФОП Дуб В.П. – магазин, ФОП Данилевська С.Ю. – магазин, ФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13,
вул. Покровська буд.1-57,
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,
4 ЗТП-545 10:00-17:00
с. Жидичин – школа, садок
ФОП Подригуля О.С. - магазин с.Жидичин, вул.Б.Хмельницького, вул.Миру,буд.1-22, вул.Учительська,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Шава В.П., ПП "ШеТЛ", ФОП Спичак Т.М., ПТМ"Ковельтепло", ПАТ"Укртелеком", ФОП Демчук М.О., ФОП Крощук М.К., ФОП Калівошко В.С., ФОП Бабич С.М.,ФОП Захаревич С.А., ФОП Лисакова О.П.. ТзОВ"Протектор", Церква Укр.Святотр., ФОП Маточкін В.Г., ФОП Чибізов В.П.,ФОП Федорук П.С,ФОП Данилевич О.М.
м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.Хмельницького
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-16:00
Магазин «Орнамент»
КЕЧ вул. Арцеулова, 1, 3, 7
вул. Г. Артемовського, 17, 19
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-342 8:00-17:00 смт.Шацьк
2. КТП-316 кап ремонт 8:00-17:00 Аптека с.Головно, Церква с.Головно
ФОП Фєдотов В.В.,КЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай., ФОП Сушик А.С. с.Головно
3. КТП-188 чистка траси 8:00-17:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівСільська рада с. РостаньСВК ім.Суворова с Хрипськ
4. ЗТП-442 заміна обліку
8:00-17:00 Школа№3, Магазин №5 м.Любомль
"Хвилинка", ФОП Сікорська Тетяна Василівна
ФОП Немчук Валерій Іванович .м.Любомль вулБрестська Шевченка
5. ЗТП-98 заміна обліку 8:00-17:00 Любомльська гімназія, Дитячий садок №1
Аптека м.Любомль, Церква м.Любомль м.Любомль
вул.Незалежності, Ільїна, Чапаєва
Любешівський район
1. 10:00 - 15:00
Школа, дитячий садок, пожежне депо, магазини с. Залізниця (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-Л-2-КТП-256 9:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Тиха, 5-39,2,4
2 КЛ-0,4 Л-3,Л-13 ТП-18 9:00-17-00 м.Нововолинськ
Вул.Пирогова,5
3. ПЛ-0.4 кв Л-22,Л-24 9:00-17:00 телемережі м.Нововолинськ
Вул.Нестерова
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
я
1
ПЛ-0,4 кВ КТП-141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-149
9:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру
3 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-392
9:00-17:00 м.Рожище відділення банку, офіс, магазин м.Рожище вул.Незалежності, 12,18-22, Миру,1,2,5
5
ПЛ-10кВ Л69-02
9:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю), смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня. с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі (повністю), смт.Дубище Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна.
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
7
ПЛ-10кВ Л71-02
9:00-17:00 с.Малинівка (повністю)
с.Мар’янівка (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Трилісці (повністю) с.Малинівка (повністю)
с.Мар’янівка (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Трилісці (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Сераховичі вул: Ярощука, Заводська.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-338 10:00-16:30 Маковичівська с/р – клуб, школа, ФАП, ФОП Черен Н.В.-магазин с. Мочулки
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-337 10:00-16:30 с. Мочулки
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-332
10:00-16:30 ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви ХВЄ с.Обеніжи
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Володимир - Волинський
вул. Мазепи, Федьковича, Калнишевського, Антоновича №2К
2. КТП-413 09:00-17:00 їдальня с. Микитичі вул. Молодіжна, Лугова, Шкільна
3. ПЛ-10 Л-70-02 від ЛР-35 09:00-17:00 магазин, ФАП с. Новини
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-256 09:30-13:00 ССП « Пнівне» магазин с Брониця,
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2,Л-3 ЗТП-256 03:00-17:00 с.Брониця
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-241 9:00-16:00
с. Дерно
вул. Першотравнева, буд. 68- 111
вул. Польова, буд. 1-3,5,7,9,11
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-76 9:00-16:00
Павлик Н.І. - магазин
с.Заброди
вул.Центральна,
вул.Молодіжна,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-259 9:00-16:00
смт. Цумань – церква, ФОП Філюк О.Д. - магазин
ФОП Аліферчук М.М. – магазин, ФОП Арендарчук А.М. – магазин, ТзОВ "Аптека Васса", ФОП Піцина Є.Х. – магазин. ФОП Футрук В.М. – ательє, ФОП Дуб В.П. – магазин, ФОП Данилевська С.Ю. – магазин, ФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13,
вул. Покровська буд.1-57,
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,
4 ЗТП-545 10:00-17:00
с. Жидичин – школа, садок
ФОП Подригуля О.С. - магазин с.Жидичин, вул.Б.Хмельницького, вул.Миру,буд.1-22, вул.Учительська,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Шава В.П., ПП "ШеТЛ", ФОП Спичак Т.М., ПТМ"Ковельтепло", ПАТ"Укртелеком", ФОП Демчук М.О., ФОП Крощук М.К., ФОП Калівошко В.С., ФОП Бабич С.М.,ФОП Захаревич С.А., ФОП Лисакова О.П.. ТзОВ"Протектор", Церква Укр.Святотр., ФОП Маточкін В.Г., ФОП Чибізов В.П.,ФОП Федорук П.С,ФОП Данилевич О.М.
м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.Хмельницького
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-16:00
Магазин «Орнамент»
КЕЧ вул. Арцеулова, 1, 3, 7
вул. Г. Артемовського, 17, 19
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-342 8:00-17:00 смт.Шацьк
2. КТП-316 кап ремонт 8:00-17:00 Аптека с.Головно, Церква с.Головно
ФОП Фєдотов В.В.,КЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай., ФОП Сушик А.С. с.Головно
3. КТП-188 чистка траси 8:00-17:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівСільська рада с. РостаньСВК ім.Суворова с Хрипськ
4. ЗТП-442 заміна обліку
8:00-17:00 Школа№3, Магазин №5 м.Любомль
"Хвилинка", ФОП Сікорська Тетяна Василівна
ФОП Немчук Валерій Іванович .м.Любомль вулБрестська Шевченка
5. ЗТП-98 заміна обліку 8:00-17:00 Любомльська гімназія, Дитячий садок №1
Аптека м.Любомль, Церква м.Любомль м.Любомль
вул.Незалежності, Ільїна, Чапаєва
Любешівський район
1. 10:00 - 15:00
Школа, дитячий садок, пожежне депо, магазини с. Залізниця (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-Л-2-КТП-256 9:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Тиха, 5-39,2,4
2 КЛ-0,4 Л-3,Л-13 ТП-18 9:00-17-00 м.Нововолинськ
Вул.Пирогова,5
3. ПЛ-0.4 кв Л-22,Л-24 9:00-17:00 телемережі м.Нововолинськ
Вул.Нестерова
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
я
1
ПЛ-0,4 кВ КТП-141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-149
9:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру
3 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-392
9:00-17:00 м.Рожище відділення банку, офіс, магазин м.Рожище вул.Незалежності, 12,18-22, Миру,1,2,5
5
ПЛ-10кВ Л69-02
9:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю), смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня. с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі (повністю), смт.Дубище Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна.
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
7
ПЛ-10кВ Л71-02
9:00-17:00 с.Малинівка (повністю)
с.Мар’янівка (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Трилісці (повністю) с.Малинівка (повністю)
с.Мар’янівка (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Трилісці (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Сераховичі вул: Ярощука, Заводська.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-338 10:00-16:30 Маковичівська с/р – клуб, школа, ФАП, ФОП Черен Н.В.-магазин с. Мочулки
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-337 10:00-16:30 с. Мочулки
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-332
10:00-16:30 ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви ХВЄ с.Обеніжи
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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