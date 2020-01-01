Де у Луцьку та на Волині не буде світла 30 жовтня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м. Володимир - Волинськийвул. Мазепи, Федьковича, Калнишевського, Антоновича №2К2. КТП-413 09:00-17:00 їдальня с. Микитичі вул. Молодіжна, Лугова, Шкільна3. ПЛ-10 Л-70-02 від ЛР-35 09:00-17:00 магазин, ФАП с. НовиниВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-256 09:30-13:00 ССП « Пнівне» магазин с Брониця,2. ПЛ-0,4 кВ Л-2,Л-3 ЗТП-256 03:00-17:00 с.Брониця1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-241 9:00-16:00с. Дерновул. Першотравнева, буд. 68- 111вул. Польова, буд. 1-3,5,7,9,112 ПЛ-0,4 кВ від КТП-76 9:00-16:00Павлик Н.І. - магазинс.Забродивул.Центральна,вул.Молодіжна,3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-259 9:00-16:00смт. Цумань – церква, ФОП Філюк О.Д. - магазинФОП Аліферчук М.М. – магазин, ФОП Арендарчук А.М. – магазин, ТзОВ "Аптека Васса", ФОП Піцина Є.Х. – магазин. ФОП Футрук В.М. – ательє, ФОП Дуб В.П. – магазин, ФОП Данилевська С.Ю. – магазин, ФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цуманьвул.Шевченка, буд.1-13,вул. Покровська буд.1-57,вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,4 ЗТП-545 10:00-17:00с. Жидичин – школа, садокФОП Подригуля О.С. - магазин с.Жидичин, вул.Б.Хмельницького, вул.Миру,буд.1-22, вул.Учительська,1. 9:00-17:00ФОП Шава В.П., ПП "ШеТЛ", ФОП Спичак Т.М., ПТМ"Ковельтепло", ПАТ"Укртелеком", ФОП Демчук М.О., ФОП Крощук М.К., ФОП Калівошко В.С., ФОП Бабич С.М.,ФОП Захаревич С.А., ФОП Лисакова О.П.. ТзОВ"Протектор", Церква Укр.Святотр., ФОП Маточкін В.Г., ФОП Чибізов В.П.,ФОП Федорук П.С,ФОП Данилевич О.М.м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.ХмельницькогоВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-16:00Магазин «Орнамент»КЕЧ вул. Арцеулова, 1, 3, 7вул. Г. Артемовського, 17, 19Вимкнень споживачів не заплановано1. КТП-342 8:00-17:00 смт.Шацьк2. КТП-316 кап ремонт 8:00-17:00 Аптека с.Головно, Церква с.ГоловноФОП Фєдотов В.В.,КЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай., ФОП Сушик А.С. с.Головно3. КТП-188 чистка траси 8:00-17:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівСільська рада с. РостаньСВК ім.Суворова с Хрипськ4. ЗТП-442 заміна обліку8:00-17:00 Школа№3, Магазин №5 м.Любомль"Хвилинка", ФОП Сікорська Тетяна ВасилівнаФОП Немчук Валерій Іванович .м.Любомль вулБрестська Шевченка5. ЗТП-98 заміна обліку 8:00-17:00 Любомльська гімназія, Дитячий садок №1Аптека м.Любомль, Церква м.Любомль м.Любомльвул.Незалежності, Ільїна, Чапаєва1. 10:00 - 15:00Школа, дитячий садок, пожежне депо, магазини с. Залізниця (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-Л-2-КТП-256 9:00-17:00 м.Нововолинськ:вул.Тиха, 5-39,2,42 КЛ-0,4 Л-3,Л-13 ТП-18 9:00-17-00 м.НововолинськВул.Пирогова,53. ПЛ-0.4 кв Л-22,Л-24 9:00-17:00 телемережі м.НововолинськВул.НестероваВимкнень споживачів не запланованоПЛ-0,4 кВ КТП-1419:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, ШкільнаПЛ-0,4 кВ КТП-1499:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру3 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)ПЛ-0,4 кВ ТП-3929:00-17:00 м.Рожище відділення банку, офіс, магазин м.Рожище вул.Незалежності, 12,18-22, Миру,1,2,5ПЛ-10кВ Л69-029:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі (повністю), смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня. с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі (повністю), смт.Дубище Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна.ПЛ-10кВ Л71-019:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)ПЛ-10кВ Л71-029:00-17:00 с.Малинівка (повністю)с.Мар’янівка (повністю)с.Линівка (повністю)с.Трилісці (повністю) с.Малинівка (повністю)с.Мар’янівка (повністю)с.Линівка (повністю)с.Трилісці (повністю)1. 10:00-16:00с. Сераховичі вул: Ярощука, Заводська.1 ПЛ-0,4 кВКТП-338 10:00-16:30 Маковичівська с/р – клуб, школа, ФАП, ФОП Черен Н.В.-магазин с. Мочулки2 ПЛ-0,4кВКТП-337 10:00-16:30 с. Мочулки3 ПЛ-0,4кВКТП-33210:00-16:30 ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви ХВЄ с.Обеніжи