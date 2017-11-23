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Дорогу Ягодин-Ковель-Луцьк пропонують приватним компаніям відремонтувати «в розстрочку»

Дорогу Ягодин-Ковель-Луцьк пропонують приватним компаніям відремонтувати «в розстрочку»
У четвер, 29 жовтня, Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація в Україні презентували Першу програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі.

В рамках цієї програми на першому етапі реалізують 6 ділянок доріг загальною протяжністю 1500 км, які відібрали для потенційних пілотних проєктів ДПП. Про це інформують на сайті Міністерства інфраструктури.

“Модель, запропонована Першою програмою ДПП у дорожній галузі, дозволить нарешті залучити приватних інвесторів на ринок українських автошляхів.

У середньостроковій перспективі ми зможемо залучити понад 9 млрд доларів приватних інвестицій для відновлення та обслуговування понад 4500 км доріг державного значення. Це не про платні автошляхи, а про "дороги в розстрочку", коли держава залучає приватні інвестиції у будівництво, а інвестор реалізує проєкт за свої гроші та після здачі дороги в експлуатацію отримує платежі від держави. Це вигідно усім.

Ми вже маємо перші успішні приклади передачі у концесію портів. Тепер працюємо над підготовкою проєктів концесії у дорожньому секторі”, - наголосив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Владислав Криклій повідомив, що наразі Міністерство разом із Проєктним офісом з розвитку ДПП “SPILNO” та Агенцією ДПП при Мінекономіки докладають максимум зусиль для забезпечення успішної реалізації програми.

“Міжнародні консультанти, залучені групою Світового банку, вже завершили попереднє техніко-економічне обґрунтування 6 пілотних ділянок доріг, які були відібрані для першого етапу цього проєкту та будуть передані у експлуатацію протягом наступних 2 років”, - зазначив Міністр.

У їх перелік увійшли:

1 – поточний і капітальний ремонти дороги Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18). Орієнтовний обсяг початкових інвестицій - 370 мільйонів доларів.

2 – поточний ремонт дороги Бориспіль-Полтава (М-03). Орієнтовний обсяг початкових інвестицій - 180 мільйонів доларів.

3 – реконструкція, капітальний і поточний ремонти та будівництво нового об’їзду населеного пункту на дорозі Херсон-Миколаїв (М-14). Орієнтовний обсяг початкових інвестицій - 310 мільйонів доларів.

4 – капітальний і поточний ремонти дороги Київ-Житомир-Рівне (М-06). Орієнтовний обсяг початкових інвестицій - 370 мільйонів доларів.

5 – реконструкція, поточний і капітальний ремонт дороги Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19). Орієнтовний обсяг початкових інвестицій - 240 мільйонів доларів.

6 – реконструкція, капремонт і будівництво нового об’їзду населеного пункту на дорозі Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11). Орієнтовний обсяг початкових інвестицій - 290 мільйонів доларів.

“Всі проєкти передбачають подальше утримання дороги інвестором протягом наступних 20-25 років. А це додаткові інвестиції, що в рази перевищують початкові. Перші 6 пілотів відбирались таким чином, щоб досягнути максимального економічного ефекту від вкладених коштів і щоб якомога більше українців відчули покращення дорожньої інфраструктури. Адже ці автошляхи сполучають 10 областей України, де проживає понад 12 мільйонів жителів”, - додав Владислав Криклій.

“Хороші дороги мають критичне значення для стабільного соціально-економічного розвитку. Це дасть Україні можливість зайняти місце регіонального лідера та стати логістичним хабом у Європі, одночасно надаючи конкурентні та якісні транспортні послуги її громадянам та бізнесу,” – зазначив регіональний менеджер IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар.

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Теги: ремонт, дорога, розстрочка, інфраструктура, програма
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