У селищі на Волині діти отримають компенсацію за безоплатне харчування





Управління соціального захисту населення розпочало виплату компенсації за безоплатне харчування дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи за період весняного карантину (з 12 березня по 29 травня). Про це інформують на сайті



Сума відшкодувань компенсації на місяць в розрізі вікових категорій становить:



- дітям від 6 років до 10 років – 360 гривень;

- дітям від 11 років до 14 років – 370 гривень;

- дітям 15 років до 18 років – 380 гривень.



Розрахунок проводився виходячи з кількості навчальних днів у місяці.



Нині опрацьовують довідки, подані класними керівниками до управління за вересень. За жовтень керівники навчальних закладів зобов’язалися подати довідки, які будуть використані для нарахування до 1 листопада 2020 року.

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