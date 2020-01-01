У 5-річної дівчинки з Луцька виявили рак крові: необхідна термінова допомога

Софійки Шостак досі не може оговтатися від шоку. 23 жовтня, як грім серед ясного неба, прозвучав невблаганний вердикт від медиків – у дитини лейкемія. Простіше кажучи, рак крові.



Про свою біду Інформаційному агентству Тетяна Шостак.



«Про страшний діагноз ми дізналися ввечері у п’ятницю, 23 жовтня. У Софійки взяли пункцію кісткового мозку. Враховуючи те, що субота та неділя – вихідні, то підтвердження діагнозу із Києва прийшло лише сьогодні. У нас все почалося з високої температури – 38° протягом трьох днів. У донечки дуже болів живіт. Коли ж температура спадала, то животик боліти переставав, а як піднімалась – то й біль повертався. Дитині «виламувало» кості, вона скаржилась на сильні болі в ніжках, ручках та спинці. Ми не знали, як їй допомогти, адже не могли з’ясувати, що з донькою відбувається – чи це вірусне захворювання, чи щось інше. Почали здавати аналізи, робити УЗД, під час якого й стало зрозуміло – у Софійки збільшена печінка те селезінка. Наша сімейна лікарка призначила нам антибіотики. Ми почали їх приймати, але температура не спадала, а всі симптоми зберігалися», - розповідає жінка.



Після того, як Софійці вчергове стало погано, батьки дівчинки викликали швидку допомогу, але в інфекційну лікарню ми не поїхали. Тоді сімейний лікар виписав їм направлення до приймального відділення Волинської обласної дитячої клінічної лікарні, де у маленької Софійки повторно взяли всі необхідні аналізи.



«З підозрою на гострий апендицит нас госпіталізували. Наступного дня ми вкотре здали аналізи, зробили УЗД. За 30 хвилин до мене підійшов лікар і шокував новиною, що у Софійки – підозра на лейкемію. Нас поклали в гематологію. Після того, не гаючи часу, у доньки взяли пункцію спинного мозку, і чоловік повіз аналізи на Київ. Згодом нам сказали, що у доньки – рак. Сьогодні її обстежують перед першою хімією. Я й досі не можу повірити і змиритися, що у моєї маленької, золотенької донечки Софійки така важка хвороба. Як такий страшний діагноз зміг зачепити таке маленьке сонечко? Не вкладається в голові! Але я вірю, що з Божою допомогою ми усе це подолаємо, і наше Сонечко знову буде світити для усіх нас з новими силами», - плаче згорьована мама.



Тож родина Шостаків звертається до всіх небайдужих із проханням допомогти врятувати життя золотоволосій Софійці, яка вже розпочала боротьбу за життя, хоча ще й не розуміє серйозність свого захворювання.



Реквізити для допомоги: ПриватБанк 4149499349617082 - отримувач Шостак Вадим Володимирович (тато).



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