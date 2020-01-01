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Ансамблю «Колос», багаторічний очільник якого помер, призначать тимчасового керівника

Ансамблю «Колос», багаторічний очільник якого помер, призначать тимчасового керівника
Ансамблю "Колос" рекомендували призначити тимчасового керівника.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, йдеться на сторінці облради у фейсбуці.

Депутати розглянули єдине питання порядку денного про директора народного ансамблю пісні і танцю України "Колос". Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо про смерть видатного волинянина, народного артиста України, багаторічного керівника "Колоса" Олександра Огородніка.

На початку засідання депутати вшанували пам'ять волинянина хвилиною мовчання та висловили щирі співчуття родині спочилого, творчому колективу та усім волинянам, які шанували Олександра Володимировича.

Голові обласної ради Ірині Вахович рекомендували призначити Ольгу Юц тимчасовим виконувачем обов'язків директора-художнього керівника ансамблю. Пізніше нового очільника оберуть на умовах конкурсу.

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Теги: ансамбль, Колос
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