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Волинянка прийшла в гості до чоловіка і обікрала його, поки той спав

Волинянка прийшла в гості до чоловіка і обікрала його, поки той спав
У Нововолинську жінка викрала у чоловіка 19 тисяч гривень, поки той спав.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, - пише видання Волинь.правда.

У лютому минулого року волинянка прийшла в гості до чоловіка з яким познайомилася того ж дня на вулиці. Поки він спав, вона на кухні викрала його платіжну банківську картку. Пізніше жінка зняла з неї кошти на суму 19 тисяч гривень.

Як потім зазначила волинянка, код доступу від картки вона підгледіла у чоловіка, коли той знімав кошти.

У квітні того ж року біля одного з магазинів міста жінка познайомилася з іншим чоловіком та попросила покористуватися його телефоном. Не маючи наміру його повертати, наступного дня вона здала його в ломбард.

Відомо, що крадійка – уродженка міста Нововолинськ, безробітна та раніше судима. Суд призначив волинянці покарання у виді позбавлення волі на строк три роки шість місяців.

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Теги: крадіжка, гроші, картка, волинянка
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