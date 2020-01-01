Волинянка прийшла в гості до чоловіка і обікрала його, поки той спав





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, - пише видання



У лютому минулого року волинянка прийшла в гості до чоловіка з яким познайомилася того ж дня на вулиці. Поки він спав, вона на кухні викрала його платіжну банківську картку. Пізніше жінка зняла з неї кошти на суму 19 тисяч гривень.



Як потім зазначила волинянка, код доступу від картки вона підгледіла у чоловіка, коли той знімав кошти.



У квітні того ж року біля одного з магазинів міста жінка познайомилася з іншим чоловіком та попросила покористуватися його телефоном. Не маючи наміру його повертати, наступного дня вона здала його в ломбард.



Відомо, що крадійка – уродженка міста Нововолинськ, безробітна та раніше судима. Суд призначив волинянці покарання у виді позбавлення волі на строк три роки шість місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську жінка викрала у чоловіка 19 тисяч гривень, поки той спав.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, - пише видання Волинь.правда У лютому минулого року волинянка прийшла в гості до чоловіка з яким познайомилася того ж дня на вулиці. Поки він спав, вона на кухні викрала його платіжну банківську картку. Пізніше жінка зняла з неї кошти на суму 19 тисяч гривень.Як потім зазначила волинянка, код доступу від картки вона підгледіла у чоловіка, коли той знімав кошти.У квітні того ж року біля одного з магазинів міста жінка познайомилася з іншим чоловіком та попросила покористуватися його телефоном. Не маючи наміру його повертати, наступного дня вона здала його в ломбард.Відомо, що крадійка – уродженка міста Нововолинськ, безробітна та раніше судима. Суд призначив волинянці покарання у виді позбавлення волі на строк три роки шість місяців.

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