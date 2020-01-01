Ранок 31 жовтня: в Україні за добу виявили 8 752 випадки коронавірусу, на Волині – 228





Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.



За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 155 інфікованих. Одужали 3 902 осіб.



Загалом в Україні зареєстровано 7 196 смертей від COVID-19. Одужали – 158 928 пацієнтів. Хворіють нині 221 357 осіб. Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві – 781.



На Волині загалом захворіло 13 554 людини, з них за останню добу - 228.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 31 жовтня лабораторно підтвердили 387 481 випадків COVID-19, із них за добу – 8 752. А на Волині за добу – 228 випадків.Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 155 інфікованих. Одужали 3 902 осіб.Загалом в Україні зареєстровано 7 196 смертей від COVID-19. Одужали – 158 928 пацієнтів. Хворіють нині 221 357 осіб. Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві – 781.На Волині загалом захворіло 13 554 людини, з них за останню добу - 228.

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