Ранок 31 жовтня: в Україні за добу виявили 8 752 випадки коронавірусу, на Волині – 228
Сьогодні, 09:17
В Україні станом на 31 жовтня лабораторно підтвердили 387 481 випадків COVID-19, із них за добу – 8 752. А на Волині за добу – 228 випадків.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 155 інфікованих. Одужали 3 902 осіб.
Загалом в Україні зареєстровано 7 196 смертей від COVID-19. Одужали – 158 928 пацієнтів. Хворіють нині 221 357 осіб. Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві – 781.
На Волині загалом захворіло 13 554 людини, з них за останню добу - 228.
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Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 155 інфікованих. Одужали 3 902 осіб.
Загалом в Україні зареєстровано 7 196 смертей від COVID-19. Одужали – 158 928 пацієнтів. Хворіють нині 221 357 осіб. Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві – 781.
На Волині загалом захворіло 13 554 людини, з них за останню добу - 228.
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Коментарі 1
А на що в дійсності реагують "тести" - на кишкову паличку чи на стафілокок?
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