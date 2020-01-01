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Ранок 31 жовтня: в Україні за добу виявили 8 752 випадки коронавірусу, на Волині – 228

Ранок 31 жовтня: в Україні за добу виявили 8 752 випадки коронавірусу, на Волині – 228
В Україні станом на 31 жовтня лабораторно підтвердили 387 481 випадків COVID-19, із них за добу – 8 752. А на Волині за добу – 228 випадків.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 155 інфікованих. Одужали 3 902 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 7 196 смертей від COVID-19. Одужали – 158 928 пацієнтів. Хворіють нині 221 357 осіб. Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві – 781.

На Волині загалом захворіло 13 554 людини, з них за останню добу - 228.

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Теги: коронавірус, Україна, Волинь
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Коментарі 1
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А на що в дійсності реагують "тести" - на кишкову паличку чи на стафілокок?
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