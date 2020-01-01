У Ковельському лісгоспі виростили мільйон сіянців. ФОТО

З 1 жовтня у всіх лісогосподарських підприємствах Волинської області проводять інвентаризацію лісових культур, сіянців та саджанців у базових , тимчасових та шкільних розсадниках.Про це йдеться на сторінці ДП "Ковельське лісове господарство"."З гордісю можемо повідомити, що силами працівників ДП «Ковельське лісове господарство» вирощено близько 1 000 000 сіянців", - йдеться у дописі.Також на підприємстві запевняють, що готові до весняної лісокультурної компанії ми готові. Лісгосп займається комплексним та збалансованим веденням лісогосподарського виробництва, а одним з пріоритетних завдань є лісовідновлення та створення високопродуктивних насаджень.