У Ковельському лісгоспі виростили мільйон сіянців. ФОТО
Сьогодні, 16:21
З 1 жовтня у всіх лісогосподарських підприємствах Волинської області проводять інвентаризацію лісових культур, сіянців та саджанців у базових , тимчасових та шкільних розсадниках.
Про це йдеться на сторінці ДП "Ковельське лісове господарство".
"З гордісю можемо повідомити, що силами працівників ДП «Ковельське лісове господарство» вирощено близько 1 000 000 сіянців", - йдеться у дописі.
Також на підприємстві запевняють, що готові до весняної лісокультурної компанії ми готові. Лісгосп займається комплексним та збалансованим веденням лісогосподарського виробництва, а одним з пріоритетних завдань є лісовідновлення та створення високопродуктивних насаджень.
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Про це йдеться на сторінці ДП "Ковельське лісове господарство".
"З гордісю можемо повідомити, що силами працівників ДП «Ковельське лісове господарство» вирощено близько 1 000 000 сіянців", - йдеться у дописі.
Також на підприємстві запевняють, що готові до весняної лісокультурної компанії ми готові. Лісгосп займається комплексним та збалансованим веденням лісогосподарського виробництва, а одним з пріоритетних завдань є лісовідновлення та створення високопродуктивних насаджень.
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Коментарі 1
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