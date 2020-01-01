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У Ковельському лісгоспі виростили мільйон сіянців. ФОТО

У Ковельському лісгоспі виростили мільйон сіянців. ФОТО
З 1 жовтня у всіх лісогосподарських підприємствах Волинської області проводять інвентаризацію лісових культур, сіянців та саджанців у базових , тимчасових та шкільних розсадниках.

Про це йдеться на сторінці ДП "Ковельське лісове господарство".

"З гордісю можемо повідомити, що силами працівників ДП «Ковельське лісове господарство» вирощено близько 1 000 000 сіянців", - йдеться у дописі.

Також на підприємстві запевняють, що готові до весняної лісокультурної компанії ми готові. Лісгосп займається комплексним та збалансованим веденням лісогосподарського виробництва, а одним з пріоритетних завдань є лісовідновлення та створення високопродуктивних насаджень.

У Ковельському лісгоспі виростили мільйон сіянців. ФОТО
У Ковельському лісгоспі виростили мільйон сіянців. ФОТО
У Ковельському лісгоспі виростили мільйон сіянців. ФОТО

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Теги: ліс, Волинь, Ковель
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