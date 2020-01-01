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Волинянин на Audi влетів у бетонний стовп на Львівщині, є травмовані

Волинянин на Audi влетів у бетонний стовп на Львівщині, є травмовані
В селі Малехів Жовківського району в аварію потрапили жителі Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 жовтня близько 00.00, йдеться на сайті ГУНП у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi - 22-річний мешканець Волині, не справився з керуванням, з’їхав з дороги та в’їхав у бетонний стовп.

Внаслідок ДТП водій та його 19-річна пасажирка - мешканка міста Радехів, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню. Ще двом травмованим пасажирам - жителям Волині, віком 22 та 23 роки, надали медичну допомогу.

За цим фактом слідчі Жовківського відділення поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років.


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Теги: Львівщина, аварія, волиняни
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