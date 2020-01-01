Вміст алкоголю у 12 разів перевищував норму: у Луцьку затримала п'янючого водія ВАЗу
Сьогодні, 14:56
За вихідні патрульні зловили у Луцьку трьох водіїв, які перебували в стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Цих вихідних луцькі патрульні отримали орієнтування, що водій ВАЗ 2109 керує у стані алкогольного сп’яніння. Інспектори правопорядку виявили автівку на вулиці Ковельській. Водій пройшов огляд на стан сп’яніння у лікарні. Результат — позитивний.
Згодом на проспекті Грушевського інспектори помітили автомобіль Mercedes-Benz С 220, який порушив правила дорожнього руху.
Патрульні зупинили автівку, а у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав результат у 2,29 проміле (перевищення допустимої норми у 11 разів).
Також вчора, 1 листопада, на проспекті Грушевського патрульні виявили автомобіль ВАЗ 2101, водій якого рухався у темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.
Інспектори правопорядку зупинили транспортний засіб, а у водія виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події показав результат у 2,49 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.
На усіх водіїв патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали, відповідно до скоєних правопорушень.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Цих вихідних луцькі патрульні отримали орієнтування, що водій ВАЗ 2109 керує у стані алкогольного сп’яніння. Інспектори правопорядку виявили автівку на вулиці Ковельській. Водій пройшов огляд на стан сп’яніння у лікарні. Результат — позитивний.
Згодом на проспекті Грушевського інспектори помітили автомобіль Mercedes-Benz С 220, який порушив правила дорожнього руху.
Патрульні зупинили автівку, а у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав результат у 2,29 проміле (перевищення допустимої норми у 11 разів).
Також вчора, 1 листопада, на проспекті Грушевського патрульні виявили автомобіль ВАЗ 2101, водій якого рухався у темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.
Інспектори правопорядку зупинили транспортний засіб, а у водія виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події показав результат у 2,49 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.
На усіх водіїв патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали, відповідно до скоєних правопорушень.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пожежу на Лесі Українки загасили
Сьогодні, 14:57
Вміст алкоголю у 12 разів перевищував норму: у Луцьку затримала п'янючого водія ВАЗу
Сьогодні, 14:56
У центрі Луцька – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 14:22