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Вміст алкоголю у 12 разів перевищував норму: у Луцьку затримала п'янючого водія ВАЗу

Вміст алкоголю у 12 разів перевищував норму: у Луцьку затримала п'янючого водія ВАЗу
За вихідні патрульні зловили у Луцьку трьох водіїв, які перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Цих вихідних луцькі патрульні отримали орієнтування, що водій ВАЗ 2109 керує у стані алкогольного сп’яніння. Інспектори правопорядку виявили автівку на вулиці Ковельській. Водій пройшов огляд на стан сп’яніння у лікарні. Результат — позитивний.

Згодом на проспекті Грушевського інспектори помітили автомобіль Mercedes-Benz С 220, який порушив правила дорожнього руху.

Патрульні зупинили автівку, а у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав результат у 2,29 проміле (перевищення допустимої норми у 11 разів).

Також вчора, 1 листопада, на проспекті Грушевського патрульні виявили автомобіль ВАЗ 2101, водій якого рухався у темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.

Інспектори правопорядку зупинили транспортний засіб, а у водія виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події показав результат у 2,49 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.

На усіх водіїв патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали, відповідно до скоєних правопорушень.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, п'яні водії, патрульна поліція
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