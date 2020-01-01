Вміст алкоголю у 12 разів перевищував норму: у Луцьку затримала п'янючого водія ВАЗу

За вихідні патрульні зловили у Луцьку трьох водіїв, які перебували в стані алкогольного сп'яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Цих вихідних луцькі патрульні отримали орієнтування, що водій ВАЗ 2109 керує у стані алкогольного сп’яніння. Інспектори правопорядку виявили автівку на вулиці Ковельській. Водій пройшов огляд на стан сп’яніння у лікарні. Результат — позитивний.Згодом на проспекті Грушевського інспектори помітили автомобіль Mercedes-Benz С 220, який порушив правила дорожнього руху.Патрульні зупинили автівку, а у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав результат у 2,29 проміле (перевищення допустимої норми у 11 разів).Також вчора, 1 листопада, на проспекті Грушевського патрульні виявили автомобіль ВАЗ 2101, водій якого рухався у темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.Інспектори правопорядку зупинили транспортний засіб, а у водія виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події показав результат у 2,49 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.На усіх водіїв патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали, відповідно до скоєних правопорушень.