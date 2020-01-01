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У Польщі в жахливій аварії загинули дві жінки з України. ФОТО

У Польщі в жахливій аварії загинули дві жінки з України. ФОТО
Дві українки загинули в ДТП, яка сталася у Старому Нацпольську (Мазовецьке воєводство) у Польщі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на mazowiecka.policja.gov.pl, на дорозі зіткнулися вантажівка та автомобіль Ford Transit. Внаслідок аварії загинуло 4 людини.

За попередніми висновками, 64-річний громадянин України, який керував DAF, хотів уникнути зіткнення з іншою вантажівкою, яка рухалася попереду: різко повернув ліворуч, але при цьому зачепився за неї кабіною та напівпричепом.

Через це не вдалося уникнути лобового зіткнення з автомобілем, який їхав зустрічною смугою. 4 людини, які знаходилися у салоні Ford Transit, 51-річний житель повіту Червінськ над Віслою, 25-річна жителька Вишограду та дві громадянки України у віці 43 та 48 років, загинули на місці. Водій вантажівки DAF з травмами знаходиться у лікарні.
У Польщі в жахливій аварії загинули дві жінки з України. ФОТО
У Польщі в жахливій аварії загинули дві жінки з України. ФОТО
У Польщі в жахливій аварії загинули дві жінки з України. ФОТО

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Теги: Польща, аварія, українки
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