Три тижні на волі і черговий строк: на Волині чоловіка удванадцяте засудили за грабіж

45-річний волинянин удванадцяте втрапив за ґрати за вчинення грабежу.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Свій крайній грабіж із проникненням у житло обвинувачений здійснив лише за три тижні після звільнення із місць позбавлення волі.Так, удень 23 липня цього року чоловік прийшов до будинку на вулиці Стуса у Ковелі й, попросивши у господині попити води, зайшов за нею в оселю, де, погрожуючи жінці насильством, зірвав із її шиї золотий хрестик.Наступних 5 років, згідно із вироком суду, зловмисник проведе за ґратами.