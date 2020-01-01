Три тижні на волі і черговий строк: на Волині чоловіка удванадцяте засудили за грабіж
Сьогодні, 12:13
45-річний волинянин удванадцяте втрапив за ґрати за вчинення грабежу.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Свій крайній грабіж із проникненням у житло обвинувачений здійснив лише за три тижні після звільнення із місць позбавлення волі.
Так, удень 23 липня цього року чоловік прийшов до будинку на вулиці Стуса у Ковелі й, попросивши у господині попити води, зайшов за нею в оселю, де, погрожуючи жінці насильством, зірвав із її шиї золотий хрестик.
Наступних 5 років, згідно із вироком суду, зловмисник проведе за ґратами.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Свій крайній грабіж із проникненням у житло обвинувачений здійснив лише за три тижні після звільнення із місць позбавлення волі.
Так, удень 23 липня цього року чоловік прийшов до будинку на вулиці Стуса у Ковелі й, попросивши у господині попити води, зайшов за нею в оселю, де, погрожуючи жінці насильством, зірвав із її шиї золотий хрестик.
Наступних 5 років, згідно із вироком суду, зловмисник проведе за ґратами.
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Коментарі 1
Горбатого могила справить,це всерівно як на Донбасі зробити вільну економічну зону і виплачувати їм по дві пенсії,скільки вовка не корми він всеодно в ліс дивиться...Треба підтримувати людей на вільній українській тероиторії,бо люди вже хочуть як там,дешевої комуналки та щоб не було регуляторів типу НКРЕКП, НАФТОГАЗІВ...вже в селах говорять,що верніть нам Яника.
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