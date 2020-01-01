В Україні за добу – одразу три нові рекордні «коронавірусні» показники
Сьогодні, 08:51
За минулу добу в Україні зафіксували 9524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 313, медпрацівників – 408).
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за останню добу:
- госпіталізували – 1514 осіб;
- летальних випадків – 199;
- одужало – 7536 осіб;
- здійснили тестувань за добу –72442, в т. ч. методом ПЛР — 42 278, методом ІФА — 30 164.
Тож за 3 листопада виявили рекордну кількість нових випадків хвороби за весь час пандемії для нашої країни, а також найбільша кількість українців за добу одужали і, на жаль, померли.
За весь час пандемії в країні:
- захворіли – 420 617 осіб;
- одужали – 176 404 особи;
- летальних випадків – 7731;
- провели ПЛР-тестувань – 3 386 489.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 40390 випадків
Вінницька область – 11363 випадки
Волинська область – 14544 випадки (310 за останню добу)
Дніпропетровська область –16169 випадків
Донецька область – 12367 випадків
Житомирська область – 16200 випадків
Закарпатська область – 15470 випадків
Запорізька область – 11227 випадків
Івано-Франківська область –22047 випадків
Київська область – 17918 випадків
Кіровоградська область – 2730
випадків
Луганська область – 3988 випадків
Львівська область – 31639 випадків
Миколаївська область – 9027
випадків
Одеська область – 26332 випадки
Полтавська область – 10617 випадків
Рівненська область – 20300
випадків
Сумська область – 12776 випадків
Тернопільська область – 21332
випадки
Харківська область – 39559
випадків
Херсонська область – 4622 випадки
Хмельницька область – 17439 випадків
Черкаська область – 9898 випадків
Чернівецька область – 23296 випадків
Чернігівська область – 9367 випадків/
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за останню добу:
- госпіталізували – 1514 осіб;
- летальних випадків – 199;
- одужало – 7536 осіб;
- здійснили тестувань за добу –72442, в т. ч. методом ПЛР — 42 278, методом ІФА — 30 164.
Тож за 3 листопада виявили рекордну кількість нових випадків хвороби за весь час пандемії для нашої країни, а також найбільша кількість українців за добу одужали і, на жаль, померли.
За весь час пандемії в країні:
- захворіли – 420 617 осіб;
- одужали – 176 404 особи;
- летальних випадків – 7731;
- провели ПЛР-тестувань – 3 386 489.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 40390 випадків
Вінницька область – 11363 випадки
Волинська область – 14544 випадки (310 за останню добу)
Дніпропетровська область –16169 випадків
Донецька область – 12367 випадків
Житомирська область – 16200 випадків
Закарпатська область – 15470 випадків
Запорізька область – 11227 випадків
Івано-Франківська область –22047 випадків
Київська область – 17918 випадків
Кіровоградська область – 2730
випадків
Луганська область – 3988 випадків
Львівська область – 31639 випадків
Миколаївська область – 9027
випадків
Одеська область – 26332 випадки
Полтавська область – 10617 випадків
Рівненська область – 20300
випадків
Сумська область – 12776 випадків
Тернопільська область – 21332
випадки
Харківська область – 39559
випадків
Херсонська область – 4622 випадки
Хмельницька область – 17439 випадків
Черкаська область – 9898 випадків
Чернівецька область – 23296 випадків
Чернігівська область – 9367 випадків/
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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