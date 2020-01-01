В Україні за добу – одразу три нові рекордні «коронавірусні» показники

За минулу добу в Україні зафіксували 9524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 313, медпрацівників – 408).Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я УкраїниТакож за останню добу:- госпіталізували – 1514 осіб;- летальних випадків – 199;- одужало – 7536 осіб;- здійснили тестувань за добу –72442, в т. ч. методом ПЛР — 42 278, методом ІФА — 30 164.Тож за 3 листопада виявили рекордну кількість нових випадків хвороби за весь час пандемії для нашої країни, а також найбільша кількість українців за добу одужали і, на жаль, померли.За весь час пандемії в країні:- захворіли – 420 617 осіб;- одужали – 176 404 особи;- летальних випадків – 7731;- провели ПЛР-тестувань – 3 386 489.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 40390 випадківВінницька область – 11363 випадкиДніпропетровська область –16169 випадківДонецька область – 12367 випадківЖитомирська область – 16200 випадківЗакарпатська область – 15470 випадківЗапорізька область – 11227 випадківІвано-Франківська область –22047 випадківКиївська область – 17918 випадківКіровоградська область – 2730випадківЛуганська область – 3988 випадківЛьвівська область – 31639 випадківМиколаївська область – 9027випадківОдеська область – 26332 випадкиПолтавська область – 10617 випадківРівненська область – 20300випадківСумська область – 12776 випадківТернопільська область – 21332випадкиХарківська область – 39559випадківХерсонська область – 4622 випадкиХмельницька область – 17439 випадківЧеркаська область – 9898 випадківЧернівецька область – 23296 випадківЧернігівська область – 9367 випадків/За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.