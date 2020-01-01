МОЗ хоче ввести в Україні «годину для літніх»





У відомстві хочуть, щоб під час карантину суб'єкти господарювання запровадили час, коли б покупки робили лише люди, старші 60 років

Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Радіо НВ", - пише



За його словами, схожі заходи вже вводили деякі європейські країни.



"Ми хочемо порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10:00 до 12:00, коли б ми усі розуміли, що це час для людей старших 60 років", - заявив Віктор Ляшко.



Головний санлікар додав, що найбільша кількість летальних випадків від коронавірусу спостерігається у категорії людей старших 50 років.



До слова, на початку жовтня 2020 року "годину для пенсіонерів" запровадили у Польщі. Уряд виділив для літніх людей період між 10 та 12 годинами, щоб зменшити ризик їх інфікування.



Новини за темою: Нова зона карантину в Україні поки не передбачається, - Ляшко

Нагадаємо, станом на 4 листопада в Україні виявили 420 617 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу зафіксовано 9524 нові випадки COVID-19, зокрема, захворіли 313 дітей та 408 медпрацівників. До медичних закладів госпіталізували 1514 осіб. Підтверджено 199 летальних випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я хоче запровадити в Україні так звану годину для літніх, коли буде дозволено робити покупки в магазинах та аптеках тільки літнім людям.У відомстві хочуть, щоб під час карантину суб'єкти господарювання запровадили час, коли б покупки робили лише люди, старші 60 роківПро це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Радіо НВ", - пише Zik. За його словами, схожі заходи вже вводили деякі європейські країни."Ми хочемо порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10:00 до 12:00, коли б ми усі розуміли, що це час для людей старших 60 років", - заявив Віктор Ляшко.Головний санлікар додав, що найбільша кількість летальних випадків від коронавірусу спостерігається у категорії людей старших 50 років.До слова, на початку жовтня 2020 року "годину для пенсіонерів" запровадили у Польщі. Уряд виділив для літніх людей період між 10 та 12 годинами, щоб зменшити ризик їх інфікування.Новини за темою: Нова зона карантину в Україні поки не передбачається, - ЛяшкоНагадаємо, станом на 4 листопада в Україні виявили 420 617 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу зафіксовано 9524 нові випадки COVID-19, зокрема, захворіли 313 дітей та 408 медпрацівників. До медичних закладів госпіталізували 1514 осіб. Підтверджено 199 летальних випадків.

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