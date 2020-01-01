вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

МОЗ хоче ввести в Україні «годину для літніх»

МОЗ хоче ввести в Україні «годину для літніх»
Міністерство охорони здоров'я хоче запровадити в Україні так звану годину для літніх, коли буде дозволено робити покупки в магазинах та аптеках тільки літнім людям.

У відомстві хочуть, щоб під час карантину суб'єкти господарювання запровадили час, коли б покупки робили лише люди, старші 60 років
Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Радіо НВ", - пише Zik.

За його словами, схожі заходи вже вводили деякі європейські країни.

"Ми хочемо порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10:00 до 12:00, коли б ми усі розуміли, що це час для людей старших 60 років", - заявив Віктор Ляшко.

Головний санлікар додав, що найбільша кількість летальних випадків від коронавірусу спостерігається у категорії людей старших 50 років.

До слова, на початку жовтня 2020 року "годину для пенсіонерів" запровадили у Польщі. Уряд виділив для літніх людей період між 10 та 12 годинами, щоб зменшити ризик їх інфікування.

Новини за темою: Нова зона карантину в Україні поки не передбачається, - Ляшко
Нагадаємо, станом на 4 листопада в Україні виявили 420 617 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу зафіксовано 9524 нові випадки COVID-19, зокрема, захворіли 313 дітей та 408 медпрацівників. До медичних закладів госпіталізували 1514 осіб. Підтверджено 199 летальних випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, МОЗ, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
МОЗ хоче ввести в Україні «годину для літніх»
Сьогодні, 07:34
Матч за 6 очок: «Волинь» зіграє з одним із лідерів Першої ліги
Сьогодні, 06:31
Багаторічний очільник нововолинської лікарні йде з посади
Сьогодні, 05:29
В результаті автотрощі в Польщі загинув українець
Сьогодні, 04:18
Українські військові збили ворожий безпілотник на Донбасі
Сьогодні, 03:16
Схожі новини
В Україні за добу – одразу три нові рекордні «коронавірусні» показники В Україні за добу – одразу три нові рекордні «коронавірусні» показники
04 листопад, 08:51
В Україні посилили карантин: під забороною – дискотеки, нічні клуби і концерти В Україні посилили карантин: під забороною – дискотеки, нічні клуби і концерти
26 серпень, 14:48
Ранок 8 липня: в Україні – 807 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 37 Ранок 8 липня: в Україні – 807 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 37
08 липень, 09:01
Ранок 22 червня: в Україні – 681 новий випадок коронавірусу, на Волині – 70 Ранок 22 червня: в Україні – 681 новий випадок коронавірусу, на Волині – 70
22 червень, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
МОЗ хоче ввести в Україні «годину для літніх»
Сьогодні, 07:34
 0
Матч за 6 очок: «Волинь» зіграє з одним із лідерів Першої ліги
Сьогодні, 06:31
 0
Багаторічний очільник нововолинської лікарні йде з посади
Сьогодні, 05:29
 0
В результаті автотрощі в Польщі загинув українець
Сьогодні, 04:18
 0
Українські військові збили ворожий безпілотник на Донбасі
Сьогодні, 03:16
 0
Медіа
відео
1/8