МОЗ хоче ввести в Україні «годину для літніх»
Сьогодні, 07:34
Міністерство охорони здоров'я хоче запровадити в Україні так звану годину для літніх, коли буде дозволено робити покупки в магазинах та аптеках тільки літнім людям.
У відомстві хочуть, щоб під час карантину суб'єкти господарювання запровадили час, коли б покупки робили лише люди, старші 60 років
Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Радіо НВ", - пише Zik.
За його словами, схожі заходи вже вводили деякі європейські країни.
"Ми хочемо порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10:00 до 12:00, коли б ми усі розуміли, що це час для людей старших 60 років", - заявив Віктор Ляшко.
Головний санлікар додав, що найбільша кількість летальних випадків від коронавірусу спостерігається у категорії людей старших 50 років.
До слова, на початку жовтня 2020 року "годину для пенсіонерів" запровадили у Польщі. Уряд виділив для літніх людей період між 10 та 12 годинами, щоб зменшити ризик їх інфікування.
Новини за темою: Нова зона карантину в Україні поки не передбачається, - Ляшко
Нагадаємо, станом на 4 листопада в Україні виявили 420 617 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу зафіксовано 9524 нові випадки COVID-19, зокрема, захворіли 313 дітей та 408 медпрацівників. До медичних закладів госпіталізували 1514 осіб. Підтверджено 199 летальних випадків.
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У відомстві хочуть, щоб під час карантину суб'єкти господарювання запровадили час, коли б покупки робили лише люди, старші 60 років
Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Радіо НВ", - пише Zik.
За його словами, схожі заходи вже вводили деякі європейські країни.
"Ми хочемо порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10:00 до 12:00, коли б ми усі розуміли, що це час для людей старших 60 років", - заявив Віктор Ляшко.
Головний санлікар додав, що найбільша кількість летальних випадків від коронавірусу спостерігається у категорії людей старших 50 років.
До слова, на початку жовтня 2020 року "годину для пенсіонерів" запровадили у Польщі. Уряд виділив для літніх людей період між 10 та 12 годинами, щоб зменшити ризик їх інфікування.
Новини за темою: Нова зона карантину в Україні поки не передбачається, - Ляшко
Нагадаємо, станом на 4 листопада в Україні виявили 420 617 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу зафіксовано 9524 нові випадки COVID-19, зокрема, захворіли 313 дітей та 408 медпрацівників. До медичних закладів госпіталізували 1514 осіб. Підтверджено 199 летальних випадків.
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