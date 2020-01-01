Не повернулися зі школи: у Луцьку розшукують двох дітей

4 листопада у Луцьку зі школи не повернулись діти(11 років) та(14 років).Про це інформують на сторінці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" у фейсбуці.Хлопці навчаються в школі №10. 4 листопада о 21:00 їх бачили в районі 33 кварталу на проспекті Молоді. 5 листопада Назар був в закладі харчування "Естет".Назар: косоокий, орієнтовно зростом 110 см, був одягнений в чорну куртку та темно-сині штани, кросівки (чорні з червоним).Максим (НА ФОТО): синя куртка, спортивні штани та чорні літні кросівки в сітку, з портфелем.У разі наявності інформації про місце перебування дітей просять поінформувати поліцію за телефонами: 102 або 0669624863.