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Не повернулися зі школи: у Луцьку розшукують двох дітей

Не повернулися зі школи: у Луцьку розшукують двох дітей
4 листопада у Луцьку зі школи не повернулись діти Прозновський Назар Сергійович (11 років) та Дзіковський Максим Ігорович (14 років).

Про це інформують на сторінці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" у фейсбуці.

Хлопці навчаються в школі №10. 4 листопада о 21:00 їх бачили в районі 33 кварталу на проспекті Молоді. 5 листопада Назар був в закладі харчування "Естет".

Назар: косоокий, орієнтовно зростом 110 см, був одягнений в чорну куртку та темно-сині штани, кросівки (чорні з червоним).

Максим (НА ФОТО): синя куртка, спортивні штани та чорні літні кросівки в сітку, з портфелем.

У разі наявності інформації про місце перебування дітей просять поінформувати поліцію за телефонами: 102 або 0669624863.
Не повернулися зі школи: у Луцьку розшукують двох дітей

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Теги: розшук, діти, Луцьк
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