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Податкова стежитиме за оплатою податків у Telegram та Viber

Податкова стежитиме за оплатою податків у Telegram та Viber
Державна податкова служба запустила електронний сервіс - "InfoTAX", через месенджери Telegram та Viber платники податків, зокрема, мають можливість отримувати інформацію про стан розрахунків з бюджетом та про результати обробки документів.

Про це повідомляє Економічна правда, посилаючись на пресслужбу ДПС.

Також через зазначені месенджери можна отримувати інформацію про реєстраційні та облікові дані та про строки подання звітності і сплати податків.

Зазначається, що наступний етап сервісу запровадять з січня 2021 року, він надаватиме такі можливості:

передзаповнення звітності для платників єдиного податку;
перехід до сплати податків у "два кліки",
оповіщення про виникнення податкового боргу, а також про можливість виникнення податкового боргу у разі несвоєчасної сплати.
"Для доступу до сервісу необхідно у відповідному месенджері (наприклад, Telegram) знайти InfoTAX, в якому перейти за посиланням до Електронного кабінету для ідентифікації та завершення налаштування нового сервісу", - пояснили у Податковій.

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Теги: Україна, податки
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