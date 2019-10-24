Податкова стежитиме за оплатою податків у Telegram та Viber





Про це повідомляє



Також через зазначені месенджери можна отримувати інформацію про реєстраційні та облікові дані та про строки подання звітності і сплати податків.



Зазначається, що наступний етап сервісу запровадять з січня 2021 року, він надаватиме такі можливості:



передзаповнення звітності для платників єдиного податку;

перехід до сплати податків у "два кліки",

оповіщення про виникнення податкового боргу, а також про можливість виникнення податкового боргу у разі несвоєчасної сплати.

"Для доступу до сервісу необхідно у відповідному месенджері (наприклад, Telegram) знайти InfoTAX, в якому перейти за посиланням до Електронного кабінету для ідентифікації та завершення налаштування нового сервісу", - пояснили у Податковій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна податкова служба запустила електронний сервіс - "InfoTAX", через месенджери Telegram та Viber платники податків, зокрема, мають можливість отримувати інформацію про стан розрахунків з бюджетом та про результати обробки документів.Про це повідомляє Економічна правда , посилаючись на пресслужбу ДПС.Також через зазначені месенджери можна отримувати інформацію про реєстраційні та облікові дані та про строки подання звітності і сплати податків.Зазначається, що наступний етап сервісу запровадять з січня 2021 року, він надаватиме такі можливості:передзаповнення звітності для платників єдиного податку;перехід до сплати податків у "два кліки",оповіщення про виникнення податкового боргу, а також про можливість виникнення податкового боргу у разі несвоєчасної сплати."Для доступу до сервісу необхідно у відповідному месенджері (наприклад, Telegram) знайти InfoTAX, в якому перейти за посиланням до Електронного кабінету для ідентифікації та завершення налаштування нового сервісу", - пояснили у Податковій.

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