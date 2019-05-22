Луцький центр первинної медичної допомоги придбає автомобіль
Сьогодні, 08:23
Автомобіль «Renault DOKKER» придбають для КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №2».
Постачальника техніки визначать через відкриті торги. Організовує аукціон Луцький центр первинної медичної допомоги №2, пише «Волинь Online».
Тендерні пропозиції приймають до 19 листопада, розпочнуть аукціон 20 листопада. Строк поставки товару – до 31 грудня.
Очікувана вартість становить 460 тисяч гривень.
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Постачальника техніки визначать через відкриті торги. Організовує аукціон Луцький центр первинної медичної допомоги №2, пише «Волинь Online».
Тендерні пропозиції приймають до 19 листопада, розпочнуть аукціон 20 листопада. Строк поставки товару – до 31 грудня.
Очікувана вартість становить 460 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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