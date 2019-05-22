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Луцький центр первинної медичної допомоги придбає автомобіль

Луцький центр первинної медичної допомоги придбає автомобіль
Автомобіль «Renault DOKKER» придбають для КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №2».

Постачальника техніки визначать через відкриті торги. Організовує аукціон Луцький центр первинної медичної допомоги №2, пише «Волинь Online».

Тендерні пропозиції приймають до 19 листопада, розпочнуть аукціон 20 листопада. Строк поставки товару – до 31 грудня.

Очікувана вартість становить 460 тисяч гривень.

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Теги: автомобіль, Луцький центр первинної медичної допомоги, тендер
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