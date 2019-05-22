Луцький центр первинної медичної допомоги придбає автомобіль





Постачальника техніки визначать через відкриті торги. Організовує аукціон Луцький центр первинної медичної допомоги №2, пише



Тендерні пропозиції приймають до 19 листопада, розпочнуть аукціон 20 листопада. Строк поставки товару – до 31 грудня.



Очікувана вартість становить 460 тисяч гривень.

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