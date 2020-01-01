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У Луцьку пропонують створити загальнодоступний пункт прийому сміття

У Луцьку пропонують створити загальнодоступний пункт прийому сміття
У Луцьку хочуть зробити загальнодоступний пункт прийому сміття, аби уникнути штрафів за «підкидання» в чужі баки.

Відповідну петицію зареєстрував Слива Вадим Васильович 9 листопада.

Чоловік пояснює, що у зв’язку із тим, що людей у Луцьку штрафують лише за те, що вони викинули сміття у «чужі» баки, виникла необхідність створення централізованого пункту прийому відходів.

«Взагалі, я вважаю дикістю штрафувати за викидання сміття в смітник, однак, так вже в нас в місті чомусь склалося – замість своєчасного вивозу смітників вирішили просто штрафувати. Разом з тим, у будь-якому приватному господарстві час від часу накопичується сміття, яке не забирають сміттєвози – це і будівельне сміття, і рослинне, наприклад листя, обрізані гілки, скошена трава, і інше великогабаритне побутове сміття. Однак, єдина альтернатива викиданню такого сміття в «чужі» баки – вивезти його в ліс чи в поле і ця альтернатива абсолютно неприйнятна для будь-якої нормальної людини», – йдеться у зверненні.

Саме тому просить створити в межах міста пункт(и) прийому та вивозу сміття з великогабаритними баками, в які можна було б привезти і легально викинути мішок чи кілька мішків будь-якого сміття, яке відмовляються забирати сміттєвози.

«Це значно спростить життя багатьом жителям міста і ОТГ, а також допоможе вберегти вулиці на окраїнах міста і ліси та поля навколо міста від куп вивезеного туди сміття», – пише Вадим Слива.

За один день пропозиція зібрала 37 підписів із 300 необхідних для того, аби звернення розглянули.

Зображення ілюстративне.

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Теги: сміття, петиція, Луцьк
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Коментарі 1
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Та,де вони зроблять це ж муніципалів потрібно скорочувати,тай дохід міського бюджету похудіє,в нас же поліцейська держава бюджети на штрафах тримаються.
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