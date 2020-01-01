У Луцьку пропонують створити загальнодоступний пункт прийому сміття





Відповідну Слива Вадим Васильович 9 листопада.



Чоловік пояснює, що у зв’язку із тим, що людей у Луцьку штрафують лише за те, що вони викинули сміття у «чужі» баки, виникла необхідність створення централізованого пункту прийому відходів.



«Взагалі, я вважаю дикістю штрафувати за викидання сміття в смітник, однак, так вже в нас в місті чомусь склалося – замість своєчасного вивозу смітників вирішили просто штрафувати. Разом з тим, у будь-якому приватному господарстві час від часу накопичується сміття, яке не забирають сміттєвози – це і будівельне сміття, і рослинне, наприклад листя, обрізані гілки, скошена трава, і інше великогабаритне побутове сміття. Однак, єдина альтернатива викиданню такого сміття в «чужі» баки – вивезти його в ліс чи в поле і ця альтернатива абсолютно неприйнятна для будь-якої нормальної людини», – йдеться у зверненні.



Саме тому просить створити в межах міста пункт(и) прийому та вивозу сміття з великогабаритними баками, в які можна було б привезти і легально викинути мішок чи кілька мішків будь-якого сміття, яке відмовляються забирати сміттєвози.



«Це значно спростить життя багатьом жителям міста і ОТГ, а також допоможе вберегти вулиці на окраїнах міста і ліси та поля навколо міста від куп вивезеного туди сміття», – пише Вадим Слива.



За один день пропозиція зібрала 37 підписів із 300 необхідних для того, аби звернення розглянули.



Зображення ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хочуть зробити загальнодоступний пункт прийому сміття, аби уникнути штрафів за «підкидання» в чужі баки.Відповідну петицію зареєстрував9 листопада.Чоловік пояснює, що у зв’язку із тим, що людей у Луцьку штрафують лише за те, що вони викинули сміття у «чужі» баки, виникла необхідність створення централізованого пункту прийому відходів.«Взагалі, я вважаю дикістю штрафувати за викидання сміття в смітник, однак, так вже в нас в місті чомусь склалося – замість своєчасного вивозу смітників вирішили просто штрафувати. Разом з тим, у будь-якому приватному господарстві час від часу накопичується сміття, яке не забирають сміттєвози – це і будівельне сміття, і рослинне, наприклад листя, обрізані гілки, скошена трава, і інше великогабаритне побутове сміття. Однак, єдина альтернатива викиданню такого сміття в «чужі» баки – вивезти його в ліс чи в поле і ця альтернатива абсолютно неприйнятна для будь-якої нормальної людини», – йдеться у зверненні.Саме тому просить створити в межах міста пункт(и) прийому та вивозу сміття з великогабаритними баками, в які можна було б привезти і легально викинути мішок чи кілька мішків будь-якого сміття, яке відмовляються забирати сміттєвози.«Це значно спростить життя багатьом жителям міста і ОТГ, а також допоможе вберегти вулиці на окраїнах міста і ліси та поля навколо міста від куп вивезеного туди сміття», – пише Вадим Слива.За один день пропозиція зібрала 37 підписів із 300 необхідних для того, аби звернення розглянули.

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