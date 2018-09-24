вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі відкрили пам'ятник Петлюрі

У Польщі відкрили пам'ятник Петлюрі
У Скерневіці до 100-річчя Варшавської битви відкрили монумент, присвячений підтримці Польщі іншими країнами під час польсько-радянської війни.

Один з персонажів - Симон Петлюра. Про це повідомляє Zik, посилаючись на пресслужбу міністерства культури Польщі.

Зокрема, монумент дістав назву "Перед Варшавською битвою". Він містить чотири статуї: лідера Польщі маршала Юзефа Пілсудського, угорського прем’єра Палома Телекі, військового радника польської армії (на той час) Шарля де Голля та отамана Симона Петлюри. Монумент символізує підтримку цих країн під час польсько-радянської війни 1920 року.

За словами заступника прем’єр-міністра культури Пьотра Глінського, цей пам’ятник втілює "міжособистісну та міжнаціональну солідарність" тих, хто допоміг захистити Польщу та Європу від більшовиків.

"Пам’ятник нагадує також про польсько-український союз того часу, завдяки якому близько 20 тисяч українських вояків билися в одних лавах з поляками", - йдеться в повідомленні.

До слова, місто Скерневіце обрали, оскільки у ті роки сюди прибув перший потяг з військовою допомогою від Угорщини. Автором проєкту виступив Кароль Бадина з краківської академії мистецтв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі відкрили пам'ятник Петлюрі
Сьогодні, 01:13
Лучанин став чемпіоном світу з бодібілдінгу
Сьогодні, 00:15
10 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У ВООЗ повідомили, коли вщухне пандемія COVID-19
09 листопад, 23:34
У Луцьку 300 учнів вийшли на руханку до дня української писемності. ВІДЕО
09 листопад, 22:59
Схожі новини
«Більше туди не поїду»: чому волинянка витримала лише тиждень на заробітках у Польщі «Більше туди не поїду»: чому волинянка витримала лише тиждень на заробітках у Польщі
24 вересень, 2018, 17:13
Унікальну знахідку виявили працівники музею «Аушвіц». ФОТО Унікальну знахідку виявили працівники музею «Аушвіц». ФОТО
20 травень, 2016, 02:31
У Луцьку презентували книжку «Польща – нарис історії» У Луцьку презентували книжку «Польща – нарис історії»
09 грудень, 2015, 13:59
Поляки хочуть компенсацію за втрачене майно на території Волині Поляки хочуть компенсацію за втрачене майно на території Волині
01 листопад, 2015, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі відкрили пам'ятник Петлюрі
Сьогодні, 01:13
 0
Лучанин став чемпіоном світу з бодібілдінгу
Сьогодні, 00:15
 0
10 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У ВООЗ повідомили, коли вщухне пандемія COVID-19
09 листопад, 23:34
 0
У Луцьку 300 учнів вийшли на руханку до дня української писемності. ВІДЕО
09 листопад, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8