У Польщі відкрили пам'ятник Петлюрі





Один з персонажів - Симон Петлюра. Про це повідомляє



Зокрема, монумент дістав назву "Перед Варшавською битвою". Він містить чотири статуї: лідера Польщі маршала Юзефа Пілсудського, угорського прем’єра Палома Телекі, військового радника польської армії (на той час) Шарля де Голля та отамана Симона Петлюри. Монумент символізує підтримку цих країн під час польсько-радянської війни 1920 року.



За словами заступника прем’єр-міністра культури Пьотра Глінського, цей пам’ятник втілює "міжособистісну та міжнаціональну солідарність" тих, хто допоміг захистити Польщу та Європу від більшовиків.



"Пам’ятник нагадує також про польсько-український союз того часу, завдяки якому близько 20 тисяч українських вояків билися в одних лавах з поляками", - йдеться в повідомленні.



До слова, місто Скерневіце обрали, оскільки у ті роки сюди прибув перший потяг з військовою допомогою від Угорщини. Автором проєкту виступив Кароль Бадина з краківської академії мистецтв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Скерневіці до 100-річчя Варшавської битви відкрили монумент, присвячений підтримці Польщі іншими країнами під час польсько-радянської війни.Один з персонажів - Симон Петлюра. Про це повідомляє Zik , посилаючись на пресслужбу міністерства культури Польщі.Зокрема, монумент дістав назву "Перед Варшавською битвою". Він містить чотири статуї: лідера Польщі маршала Юзефа Пілсудського, угорського прем’єра Палома Телекі, військового радника польської армії (на той час) Шарля де Голля та отамана Симона Петлюри. Монумент символізує підтримку цих країн під час польсько-радянської війни 1920 року.За словами заступника прем’єр-міністра культури Пьотра Глінського, цей пам’ятник втілює "міжособистісну та міжнаціональну солідарність" тих, хто допоміг захистити Польщу та Європу від більшовиків."Пам’ятник нагадує також про польсько-український союз того часу, завдяки якому близько 20 тисяч українських вояків билися в одних лавах з поляками", - йдеться в повідомленні.До слова, місто Скерневіце обрали, оскільки у ті роки сюди прибув перший потяг з військовою допомогою від Угорщини. Автором проєкту виступив Кароль Бадина з краківської академії мистецтв.

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