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Волинянин незаконно виготовляв боєприпаси

Волинянин незаконно виготовляв боєприпаси
Чоловік незаконно виготовляв набої 16 калібру, придатні для стрільби.

На днях Любешівський районний суд призначив покарання уродженцеві села Деревок Любешівського району за незаконне виготовлення боєприпасів. Про це інформує Район.Любешів.

Наприкінці травня 2018 року, він, перебуваючи в Одесі, йдеться у вироку суду, незаконно придбав суміш вибухових речовин: димний і нітроцелюлозний порох – вагою 217 грамів. А потім незаконно перевіз придбану суміш до власного житлового будинку.

Також у середині листопада 2019 року цей чоловік удома, не маючи передбаченого законом дозволу, за допомогою підручних інструментів і власних навичок, використовуючи стріляні металеві гільзи з капсулями, паперові пижі, метальні заряди та метальні снаряди, незаконно виготовив 13 набоїв 16-го калібру, придатних для стрільби.

Такі дії суд кваліфікував як незаконне придбання, носіння й зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу та незаконне виготовлення боєприпасів і покарав обвинуваченого позбавленням волі на п`ять років, і, зрештою, призначив 1 рік умовно.

Зображення ілюстративне

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Теги: набої, суд
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