Волинянин незаконно виготовляв боєприпаси





На днях Любешівський районний суд призначив покарання уродженцеві села Деревок Любешівського району за незаконне виготовлення боєприпасів. Про це інформує



Наприкінці травня 2018 року, він, перебуваючи в Одесі, йдеться у вироку суду, незаконно придбав суміш вибухових речовин: димний і нітроцелюлозний порох – вагою 217 грамів. А потім незаконно перевіз придбану суміш до власного житлового будинку.



Також у середині листопада 2019 року цей чоловік удома, не маючи передбаченого законом дозволу, за допомогою підручних інструментів і власних навичок, використовуючи стріляні металеві гільзи з капсулями, паперові пижі, метальні заряди та метальні снаряди, незаконно виготовив 13 набоїв 16-го калібру, придатних для стрільби.



Такі дії суд кваліфікував як незаконне придбання, носіння й зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу та незаконне виготовлення боєприпасів і покарав обвинуваченого позбавленням волі на п`ять років, і, зрештою, призначив 1 рік умовно.



Зображення ілюстративне

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