Уряд підтримає бізнес під час дії карантину вихідного дня, – Шмигаль

Дениса Шмигаля, уряд відновить і розширить деякі програми підтримки.



Про це пишуть



Зокрема, повернуть компенсацію частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма з часткового безробіття, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тис. робочих місць.



Також планують повернути виплати на дітей для родин підприємців, які діяли навесні цього року.



Крім того, Кабмін разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовує механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.



За словами Дениса Шмигаля, 11 листопада уряд розгляне зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Повний перелік обмежень на засіданні представить міністр охорони здоров’я Максим Степанов.



Напередодні прем’єр пояснив необхідність посилення карантину. За його словами, якщо зараз в Україні не запровадити додаткові карантинні заходи, то в січні 2021 року можна дійти до переповнення лікарень хворими, як це зараз відбувається в Італії.



Тому виходом із ситуації може стати запровадження жорсткого карантину у вихідні дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін готовий підтримувати підприємців під час дії посиленого карантину вихідного дня. За словами прем’єра, уряд відновить і розширить деякі програми підтримки.Про це пишуть Факти Зокрема, повернуть компенсацію частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма з часткового безробіття, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тис. робочих місць.Також планують повернути виплати на дітей для родин підприємців, які діяли навесні цього року.Крім того, Кабмін разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовує механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.За словами Дениса Шмигаля, 11 листопада уряд розгляне зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Повний перелік обмежень на засіданні представить міністр охорони здоров’яНапередодні прем’єр пояснив необхідність посилення карантину. За його словами, якщо зараз в Україні не запровадити додаткові карантинні заходи, то в січні 2021 року можна дійти до переповнення лікарень хворими, як це зараз відбувається в Італії.Тому виходом із ситуації може стати запровадження жорсткого карантину у вихідні дні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію