Уряд підтримає бізнес під час дії карантину вихідного дня, – Шмигаль
Сьогодні, 00:24
Кабмін готовий підтримувати підприємців під час дії посиленого карантину вихідного дня. За словами прем’єра Дениса Шмигаля, уряд відновить і розширить деякі програми підтримки.
Про це пишуть Факти.
Зокрема, повернуть компенсацію частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма з часткового безробіття, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тис. робочих місць.
Також планують повернути виплати на дітей для родин підприємців, які діяли навесні цього року.
Крім того, Кабмін разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовує механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.
За словами Дениса Шмигаля, 11 листопада уряд розгляне зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Повний перелік обмежень на засіданні представить міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Напередодні прем’єр пояснив необхідність посилення карантину. За його словами, якщо зараз в Україні не запровадити додаткові карантинні заходи, то в січні 2021 року можна дійти до переповнення лікарень хворими, як це зараз відбувається в Італії.
Тому виходом із ситуації може стати запровадження жорсткого карантину у вихідні дні.
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Про це пишуть Факти.
Зокрема, повернуть компенсацію частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма з часткового безробіття, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тис. робочих місць.
Також планують повернути виплати на дітей для родин підприємців, які діяли навесні цього року.
Крім того, Кабмін разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовує механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.
За словами Дениса Шмигаля, 11 листопада уряд розгляне зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Повний перелік обмежень на засіданні представить міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Напередодні прем’єр пояснив необхідність посилення карантину. За його словами, якщо зараз в Україні не запровадити додаткові карантинні заходи, то в січні 2021 року можна дійти до переповнення лікарень хворими, як це зараз відбувається в Італії.
Тому виходом із ситуації може стати запровадження жорсткого карантину у вихідні дні.
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