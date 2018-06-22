Рятувальники допомогли пенсіонеру з Луцька відкрити двері у квартиру





Інформують, що у житловому будинку на вулиці Грушевського допомоги потребувала хвора жінка, - пише УДСНС України у Волинській області.



А на вулиці Федорова чоловік літнього віку не зміг зайти у власну квартиру через двері, що захлопнулися. Рятувальники через балконні двері потрапили в оселю та відкрили двері пенсіонеру.



Головне фото – ілюстративне.

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