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Рятувальники допомогли пенсіонеру з Луцька відкрити двері у квартиру

Рятувальники допомогли пенсіонеру з Луцька відкрити двері у квартиру
У Луцьку за минулу добу рятувальники двічі виїжджали на відкривання дверей.

Інформують, що у житловому будинку на вулиці Грушевського допомоги потребувала хвора жінка, - пише УДСНС України у Волинській області.

А на вулиці Федорова чоловік літнього віку не зміг зайти у власну квартиру через двері, що захлопнулися. Рятувальники через балконні двері потрапили в оселю та відкрили двері пенсіонеру.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: рятувальники, допопомога, пенсіонер
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