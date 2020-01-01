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Бригада арбітрів-українок судитиме матч Ліги Націй

Бригада арбітрів-українок судитиме матч Ліги Націй
Вперше в історії українська жінка-арбітр судитиме матч Ліги націй.

Йдеться про Катерину Монзуль, яка буде працювати на поєдинку Сан-Марино - Гібралтар, - повідомляє УНІАН, посилаючись на офіційний сайт УЄФА.

Матч Сан-Марино - Гібралтар відбудеться 14 листопада в рамках Ліги націй.

Допомагати Монзуль на лініях будуть Олександра Ардашева і Марина Стрілецька. Четвертий арбітр - Анастасія Романюк.

Вперше жіноча бригада арбітрів працюватиме на поєдинку Ліги націй. Француженка Стефані Фраппар судила гру Мальта - Латвія (1:1), але тоді в її бригаді були чоловіки.

Варто відзначити, що Монзуль в минулому судила поєдинок кваліфікації молодіжного Євро-2021 між Литвою та Грецією (2:0).

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Теги: спорт, Україна, Ліга націй, футбол
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