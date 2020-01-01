Бригада арбітрів-українок судитиме матч Ліги Націй

Вперше в історії українська жінка-арбітр судитиме матч Ліги націй.Йдеться про Катерину Монзуль, яка буде працювати на поєдинку Сан-Марино - Гібралтар, - повідомляє УНІАН, посилаючись на офіційний сайт УЄФА.Матч Сан-Марино - Гібралтар відбудеться 14 листопада в рамках Ліги націй.Допомагати Монзуль на лініях будуть. Четвертий арбітр -Вперше жіноча бригада арбітрів працюватиме на поєдинку Ліги націй. Француженкасудила гру Мальта - Латвія (1:1), але тоді в її бригаді були чоловіки.Варто відзначити, що Монзуль в минулому судила поєдинок кваліфікації молодіжного Євро-2021 між Литвою та Грецією (2:0).