Хто став суперником збірної України на Євро-2020





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На 56-й хвилині македонці вийшли вперед. 37-річний Горан Пандев вразив ворота збірної Грузії. Північна Македонія вперше в історії вийшла у груповий етап чемпіонату Європи з футболу.



Турнір пройде у 2021-му році, у період з 11 червня по 11 липня у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.



Збірні України і Північної Македонії зустрінуться 17-го червня у 2-му турі групового етапу Євро-2020. У квартеті C також зіграють національні команди Австрії та Нідерландів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У плей-офф кваліфікації Євро-2020 збірна Північної Македонії перемогла Грузію з рахунком 0:1Про це повідомляє Еспресо.TV На 56-й хвилині македонці вийшли вперед. 37-річнийвразив ворота збірної Грузії. Північна Македонія вперше в історії вийшла у груповий етап чемпіонату Європи з футболу.Турнір пройде у 2021-му році, у період з 11 червня по 11 липня у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.Збірні України і Північної Македонії зустрінуться 17-го червня у 2-му турі групового етапу Євро-2020. У квартеті C також зіграють національні команди Австрії та Нідерландів.

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