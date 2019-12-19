Хто став суперником збірної України на Євро-2020

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У плей-офф кваліфікації Євро-2020 збірна Північної Македонії перемогла Грузію з рахунком 0:1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На 56-й хвилині македонці вийшли вперед. 37-річний Горан Пандев вразив ворота збірної Грузії. Північна Македонія вперше в історії вийшла у груповий етап чемпіонату Європи з футболу.
Турнір пройде у 2021-му році, у період з 11 червня по 11 липня у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.
Збірні України і Північної Македонії зустрінуться 17-го червня у 2-му турі групового етапу Євро-2020. У квартеті C також зіграють національні команди Австрії та Нідерландів.
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Про це повідомляє Еспресо.TV.
На 56-й хвилині македонці вийшли вперед. 37-річний Горан Пандев вразив ворота збірної Грузії. Північна Македонія вперше в історії вийшла у груповий етап чемпіонату Європи з футболу.
Турнір пройде у 2021-му році, у період з 11 червня по 11 липня у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.
Збірні України і Північної Македонії зустрінуться 17-го червня у 2-му турі групового етапу Євро-2020. У квартеті C також зіграють національні команди Австрії та Нідерландів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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