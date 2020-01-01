Хто керуватиме на Волині: новообрані голови усіх рад області. СПИСОК





Станом на 16 листопада на сайті ЦВК опублікували прізвища 53-х майбутніх очільників сільськіх, селищних і міських рад області.



Відомі імена 10-ти голів міських рад (окрім Луцька), 18-ти сільських і 25-ти селищних.



ГОЛОВИ МІСЬКИХ ГРОМАД



Володимир-Волинську міську громаду очолить Ігор Пальонка, Зарічанський сільський голова (партія «За Майбутнє»). Він замінить на цьому посту багаторічного очільника міста Володимира Саганюка.



Ігореві Пальонці – 40 років, має освіту механіка. Перше робоче місце було у Володимир-Волинській житлово-експлуатаційній конторі, там відпрацював від посади рядового співробітника до директора. На виборах отримав понад 40% підтримки виборців, попередній очільник Саганюк набрав 20,81%.







У Нововолинську, де понад 2 десятки років очільником був Віктор Сапожніков, теж зміниться керівник. Ним буде підприємець Борис Карпус (партія «За Майбутнє»). До слова, кандидатів було семеро.



Борису Карпусу – 37. У свої 22 чоловік вперше став міським депутатом, 4 роки очолював Управління інвестицій, стільки ж працював у податковій, а ще стільки ж розвивав фермерське господарство. Упродовж року навчався стратегічному плануванню у Польщі.







Головою Устилузької міської ради повторно обрали Віктора Поліщука («За Майбутнє»), який обіймає посаду очільника міста із 2006 року.







Мером міста Каменя-Каширського став представник партії «Слуга Народу» Віктор Пась.



Віктор Іванович до цього часу очолював відділу освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської райдержадміністрації. На виборах мера Камінь-Каширської міської громади у нього було аж 10 опонентів. Із відривом у 331 голос він «обійшов» Світлану Сидорук від партії «За Майбутнє».







У Ковелі перемогу здобув тележурналіст Ігор Чайка. Від суперника – Олега Уніги його відділили лише 84 голоси. Багаторічний мер Олег Кіндер від «Батьківщини» опинився аж на шостому місці за результатами підрахунку голосів.







Любомльську міську раду продовжить очолювати чинний міський голова Роман Ющук (партія «За Майбутнє»).



34-річний Роман Ющук «обійшов» свого найближчого опонента самовисуванця Олександра Герасимчука у понад тисячу голосів.







У Берестечківській міській громаді перемогу на виборах міського голови здобув самовисуванець, голова СФГ «П’ятниця» Ігор Грудзевич.



64-річний Ігор Теофілович боровся за крісло міського голови також із самовисуванкою Надією Маселко, відрив із якою – всього у 28 голосів.



Ігор Грудзевич навчався у Львівському національному університету імені Івана Франка. У 1978 році закінчив повний курс економічного факультету, здобув кваліфікацію економіста-математика. Працював головним економістом, заступником голови правління КСП та головою правління аграрного підприємства та комбінату хлібопродуктів. З 1994 по 2002 рік протягом двох скликань обирався депутатом Волинської обласної ради. В цей період працював головою постійної комісії обласної ради з питань планування, фінансів, бюджету і цін.







Віктор Годик, який теж був на виборах самовисуванцем, продовжить очолювати Горохівську міську раду.



44-річний Віктор Годик обіймає посаду міського голови Горохова вже протягом 11 років. На виборах у 2020-му у нього було троє опонентів, однак із кандидаткою, яка посіла друге місце у виборчій гонці – Валентиною Магурчак від «Свободи», Віктор Годик «взяв» розрив у понад 5 тисяч голосів.







Чинний міський голова Вячеслав Поліщук («За Майбутнє») став переможцем у боротьбі за посаду мера і у Рожищі.



У 1997 році вступив до Українського державного лісотехнічного університету де здобув спеціальність інженера лісового, мисливського та садово-паркового господарства.



У 2003 році влаштувався на роботу в ДП «Ківерцівське лісове господарство» на посаду інженера лісовідновлення. З 2005 по 2007 роки працював лісничим в Рожищенському лісництві ДП «Ківерцівське лісове господарство». У 2007 році звільнився з цієї посади та розпочав підприємницьку діяльність. У 2006 році його обрали депутатом Рожищенської районної ради, а у 2010 році депутатом Рожищенської міської ради. 44-річний політик очолює місто Рожище із 2014-го року.







Самовисуванець Олександр Ковальчук очолить Ківерцівську міську громаду, до того ж був Тростянецьким сільським головою.



Із шести претендентів на посаду очільника міста 37-річний Олександр Миколайович виборов понад 36% голосів виборців.







Зауважимо, що 15 листопада у Луцьку Ігор Поліщук, який набрав на понад 5 тисяч голосів більше за свого опонента Богдана Шибу. Але результат виборів Луцька міська ТВК станом на 15:30 16 листопада ще не оголосила.



ГОЛОВИ СЕЛИЩНИХ ГРОМАД



Володимир-Волинський район



Локачинську селищну громаду знову очолив самовисуванець Богдан Іус. У 2006-му та 2010-му роках перемагав на виборах, йдучи від партії «Реформи і порядок».



Цього року переміг із відривом у 346 голосів, здобувши 33% серед семи кандидатів.







Головою Іваничівської селищної громади обрали заступника медичного директора з організаційно-методичної роботи КНП «Іваничівська ЦРЛ»Лідію Томашевську, яка йшла від політичної партії «Сила і Честь».



Серед шести кандидатів на посаду Лідія Михайлівна здобула понад 51% підтримки виборців.







Камінь-Каширський район



Головою Любешівської селищної громади знову обрали 44-річного представника партії «За Майбутнє» Олега Куха.







Головою Маневицької селищної громади обрали також прибічника партії «За Майбутнє» Олександра Гаврилюка.



Олександр Оксентійович обіймав посаду селищного голови із 2010 року, тоді ж балотувався від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».



Цього року на посаду голови було 8 претендентів, Олександр Оксентійович взяв 22,14% підтримки виборців і з відривом у 685 голосів переміг Андрія Линдюка.







Ковельський район



Очільником Голобської селищної громади виборці знову обрали Сергія Гарбарука від політичної партії «За Майбутнє».







На пост голови Головненської селищної ради було 9 кандидатів, переможцем став самовисуванець Микола Демедюк. Цю посаду він обіймає із 2009 року, тоді ж його обрали від партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Цього року переміг із відривом у 638 голосів.







Головою Заболоттівської селищної громади став Валерій Свіржевський («За Майбутнє»), взявши 62% голосів виборців. Вперше головою громади його обрали у 2016 році, тоді ж балотувався від БПП «Солідарність». Перед першою каденцією обіймав посаду головного лікаря районної лікарні.







У боротьбі за посаду голови у Люблинецькій селищній громаді перемогу здобула чинна її очільниця Наталія Сіховська від політичної партії «Свобода».



Наталія Сіховська має кваліфікацію «хімік, викладач». З 1998 по 2002 рік – навчалась в аспірантурі на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету ім. І.Я. Франка. Під час навчання в аспірантурі по сумісництву працювала молодшим наукових співробітником. 25 жовтня 2015 року її вперше обрали Люблинецьким селищним головою. У 2016 році – здобула повторну перемогу.







Головою Луківської селищної ради обраний Анатолій Климук («За Майбутнє»), який і раніше керував Луківською ОТГ. Всього ж на посаду було четверо кандидатів, Анатолій Якович отримав 43,45% підтримки.







Ратнівську селищну громаду очолить Віталій Бірук (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»). Керівник Ратнівського районного партосередку ВО «Батьківщина» переміг із переконливим результатом – 2391 голос. Попереднього голову Володимира Кулика переміг на 659 голосів. Всього ж було 5 претендентів на посаду.







Старовижівську селищну громаду очолив самовисуванець, директор ЗОШ І-ІІ ст. села Галина Воля Василь Камінський. Своїх шістьох опонентів переміг із переконливим результатом, набравши понад 45% голосів.







Самовисуванця Олексія Безсмертного знову обрали керувати Турійською селищною громадою, яку він очолюває із 2002 року.







У Шацькій селищній громаді керуватиме Сергій Карпук («За Майбутнє»). До того – голова Шацької райради.



Має три дипломи магістра економіки і права (один з них – з відзнакою). Працював на державній службі та в банківській сфері, зокрема у 2011- 2013 роках був головним державним податковим ревізор-інспектором Державної податкової служби у Волинській області. А з грудня 2013 по травень 2015 – начальником Шацького відділення Волинської ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль». У грудні 2015 року став головою Шацької районної ради Волинської області.







Луцький район



Мар’янівську селищну громаду очолив «свободівець» Олег Басалик, який і до того обіймав цю посаду. Цьогоріч за пост очільника громади боролися четверо кандидатів, Олег Володимирович отримав понад 41% голосів виборців і вкотре переміг із суттєвим відривом.







Головою Олицької селищної громади обрали самовисуванця Олександра Прендецького. Олександр Миколайович із трьох кандидатів набрав 44,9% голосів. Попередня очільниця Олена Кашевська набрала на 990 голосів менше.







Торчинську селищну громаду очолив Юрій Кревський («За Майбутнє»). На посаді очільника громади Юрій Михайлович перебуває із 2006 року.



У виборах цього року брали участь лише двоє кандидатів, опоненткою Юрія Кревського стала Галина Прус, яка набрала на 1576 голосів менше.







На пост голови Цуманської селищної громади також обрали висуванця від партії «За Майбутнє» Анатолія Дорошука, який очолює ОТГ із 2015-го року. Претендетнів на посаду було семеро, Анатолій Васильович переміг із великим відривом у 2290 голосів виборців.







У Колківській селищній громаді головою став Олександр Палінкевич від Аграрної партії України.



Із 1976 року працював інженером-механіком механізованого загону Маневицького РО «Сільгосптехніка», згодом – механіком автопарку Маневицької райсільгоспхімії, завідувачем Маневицької райсільгоспхімії, головним інженером автопарку Маневицької райсільгосптехніки, заступником керуючого по транспорту Маневицького РТП, начальником автопарку агрофірми «Роман», обіймав посаду генерального директора СГТзОВ «Надстир’я» ЛТД, спеціаліста по землевпорядкування І категорії Колківської селищної ради. У 2005 році вперше переміг на виборах голови Колківської селищної ради.







ГОЛОВИ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД



Володимир-Волинський район



У Оваднівській сільській громаді на посаду голови обрали знову Сергія Панасевича, який цього разу йшов від партії «За Майбутнє». На цьогорічних виборах Сергій Панасевич набрав 1063 голоси.







Головою Павлівської сільської громади знову обрали Андрія Сапожника – представника партії «За Майбутнє». Конкурентів на виборах у нього не було, оскільки список бюлетенів складався лише з одного його прізвища, тож Андрій Степанович отримав 95,5% голосів.







У Поромівській сільській громаді очільником обрали представника партії «Європейська Солідарність» Олега Савчука. Підприємець, має вищу освіту, закінчив Тернопільський Національний Економічний Університет за спеціальністю «Фінанси». Всього ж на посаду сільського голови було п’ятеро кандидатів.







Представник партії «За Майбутнє» Юрій Ковальчук переміг на виборах у Затурцівській сільській громаді, де за пост голови громади змагалося шестеро претендентів. Юрій Вікторович набрав понад 48% голосів виборців. За інформацією ЦВК, Юрій Ковальчук працює офіцером безпеки ТзОВ «ФК «Волинь».







У Зимнівській сільській громаді далі керуватиме самовисуванець В'ячеслав Католик – член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». У 2018-му році очолив «Асоціацію голів ОТГ Волині». Цьогоріч на пост голови було двоє претендентів, В'ячеслав Артурович переміг із відривом у 1966 голосів Ігора Бакуна.







У Литовезькій сільській громаді першість виборола прибічниця партії «За Майбутнє» Олена Касянчук, яка до того обіймала пост секретаря сільської ради. До того пост голови села обіймав «свободівець» Іван Іванчук.







Камінь-Каширський район



Ігор Терещенко («За Майбутнє»), який і до того обіймав посаду сільського голови Прилісненської громади, буде продовжувати працювати на цій же посаді. У 2010-му році йшов на вибори від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». Заочно закінчив Кременецький лісний технікум за спеціальністю технік-технолог лісопильно-деревообробного виробництва, проходив службу за контрактом, брав участь у миротворчих операціях у складі миротворчого контингенту сил ООН на території Південного-Лівану, брав участь у бойових діях у складі миротворчого контингенту NATO на території Республіки Ірак та у складі миротворчого контингенту сил ООН в Ліберії (Африка). З 2007 по 2010 рік займався підприємницькою діяльністю.







У Сошичненській сільській громаді керуватиме самовисуванець Ігор Волосюк. До того чоловік вже працював на посаді очільника громади, вперше його обрали у 2015 році, у 2019-му Ігор Васильович програв Світлані Сидорук. Цьогоріч Ігор Волосюк переміг із невеликим відривом Віталія Ярощука, серед чотирьох претендентів на посаду він отримав 32,8% підтримки виборців.







Ковельський район



У Велимченській сільській громаді перемогу на виборах знову здобула Анастасія Павлович («За Майбутнє»). Серед трьох претендентів набрала 57,6% голосів.







Велицька сільська громада обрала керівником Віктора Ковальчука від всеукраїнського об’єднання «Свобода», до того він також очолював громаду.



З 1995 року працював на посаді вчителя біології ЗОШ І-ІІ ст., с. Підліси, Ковельсього району. З 2001р. по 2004 р. працював на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи у тій же школі, згодом став директором навчального закладу. 25 жовтня 2015-го року його обрали на посаду Велицького сільського голови. Серед п’яти претендентів на посаду отримав 59,33%.







У Вишнівській сільській громаді на посаду голови обрали Віктора Сущика («За Майбутнє»), до того він теж працював на цій посаді. За чинного очільника громади Віктора Сущика проголосували 1775 жителів. Це склало понад 55%. У 1992-1993 рр. Віктор Степанович був майстром цегельного заводу МП «Меридіан», у 1993-1996 рр. Заступником директора ТзОВ «Надія», згодом, у 1996-1998 рр., працював митним брокером спільного підприємства «PST-Україна», опісля став декларантом та виконавчим директором Волинської філії ТзОВ «Паритет-П». У 1999-2000 рр. – заступник директора по брокерській роботі ТзОВ «Паритет-П», у 2000-2003 рр. Очолив ТзОВ «Термінал-БК», у 2003-2005 рр. став начальником Ягодинського відділення ТзОВ «Консалтинговий центр»Брокер», у 2005 -2015 рр. Працював директором ТзОВ «Термінал-БК». У 2015 році вперше переміг вибори на голову Вишнівської сільської ради.







У Дубечненській сільській громаді головою обрали теж чинного очільника, представника партії «За Майбутнє» – Анатолія Костючика. Чоловік 1960 року народження, має вищу освіту.







У Дубівській ОТГ перемогу здобув чинний голова Роман Троцюк від партії «За Майбутнє». Згідно з даними Ковельської районної ради, він народився 5 вересня 1971 року у Ковелі. Має вищу освіту. В 1993 році закінчив фізико-математичний факультет Луцького державного педінституту імені Лесі Українки. У 2012 – 2015 роках був виконуючим обов'язки керівника ковельської дільниці ПрАТ «ДАТАГРУП». З 2015 до грудня 2016 працював у ПрАТ «ДАТАГРУП» начальником центру продажу та обслуговування та в ТОВ «ТЕХНІКС – РЕСУРС» начальником центру обслуговування, а також був приватним підприємцем. У грудні 2016 року припинив підприємницьку діяльність. З грудня 2016 року його обрали сільським головою Дубівської сільської ради. Роман Троцюк також впродовж 1993 – 1997 років був депутатом Дубівської сільської ради. За Романа Троцюка проголосувало 44,5% виборців.







У Забродівській сільській громаді головою обрали теж попереднього очільника – Миколу Калачука («За Майбутнє»). На посаду цьогоріч претендувало троє людей, чинний голова отримав 46,7% голосів виборців. Микола Михайлович керує громадою із 2006-го року.







Колодяжненську сільську громаду очолив також чинний голова Віталій Кашик («За Майбутнє»). Кандидат отримав понад 40% голосів виборців. З 13-ти років Віталій Леонтійович працював у колгоспі помічником комбайнера. Закінчив Колодяжненську середню школу. З 1994-го по 1998 роки навчався у Ковельському машинобудівному технікумі за спеціальністю «Виробництво сільгоспмашин». Здобув дві вищі освіти: в Луцькому індустріальному інституті (нині ЛНТУ) та Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Засновник ФГ «Волошки». Активно займається спортом, підтримує сільські аматорські команди з футболу та волейболу. З 16 квітня 2017 року обраний на посаду сільського голови Колодяжненської об’єднаної територіальної громади.







У Поворській сільській громаді на виборах перемогла самовисуванка Інна Бондарчук. Згідно з протоколом, Інна Бондарчук здобула 944 голосів (50,9%), а її конкурент Сергій Семенюк – 450 (24%). Всього ж було шестеро кандидатів.







Рівненською сільською громадою керуватиме самовисуванець Юрій Фініковський, директор Любомльського краєзнавчаого музею. За посаду боролися троє претендентів. Попередній очільник громади Володимир Крижук відстав від переможця всього на 70 з лишком голосів.







Чинний очільник Самарівської сільської ради Микола Маргес («За Майбутнє») далі працюватиме на цій посаді. На виборах у 2020-му за нього проголосували 1175 виборців (58,9).







У Сереховичівській сільській громаді керуватиме також попередній очільник Ростислав Шиманський («За Майбутнє»). 18 років пропрацював на посаді спеціаліста-землевпорядника, перш ніж в листопаді 2015 року його обрали спочатку сільським головою Сереховичівської сільської ради, а в листопаді 2017 року— головою Сереховичівської ОТГ. Серед трьох кандидатів «взяв» 42% голосів.







Оксана Піцик («За Майбутнє») продовжить керувати громадою. Її переобрали очолювати Смідинську ОТГ. За неї віддали голос 79% виборців. Раніше працювала помічницею народного депутата України. Вперше очолила громаду самовисуванкою у 2017-му році.







Луцький район



У Копачівській сільській громаді керуватиме Олександр Совтис («За Майбутнє»), який і раніше працював на цій посаді. Трудову діяльність розпочав у серпні 1988 року в Луцькому відділенні Агропромбанку України на посаді економіста. У грудні 1988 року призваний на строкову службу, яку проходив у м.Кам’янець-Подільський в інженерних військах. З січня 1991 року призначений на посаду економіста ІІ категорії в АК АПБ «Україна» в м.Рожище. Призначений керуючим Рожищенского відділення АК АПБ «Україна» в м.Рожище у 1999 році. У травні 2002 році керуючий відділенням в м.Рожище Луцької філії АКБ «Мрія». З вересня 2007 року переведений на посаду директора Рожищенського відділення Луцької філії ВАТ «ВТБ Банк». У 2012 році призначений директором Відділення «Лучеськ» ПАТ «ВТБ БАНК» у м. Луцьку. З лютого 2015 року – бухгалтер в ТЗОВ «Хадеа Стіл Компанія» в м.Рожище. У 2015 році обраний головою Копачівської сільської ради. В жовтні 2017 року відбулися перші вибори до Копачівської ОТГ, Олександра Євгенійовича Совтиса обрали головою.







Підгайцівську сільську громаду теж очолив попередній керівник – Юрій Семенюк («За Майбутнє»). З 1981 року по 1994-й працював водієм на Луцькому автомобільному заводі. З 1994 по 2007 роки – директор ПП «Алістер». З 2007 року обіймав посаду секретаря Підгайцівської сільської ради. У 2008 році його обрали Підгайцівським сільським головою. Цьогоріч отримав 44,53% голосів виборців серед п’яти кандидатів.







На пост голови Боратинської сільської ради був лише один кандидат – попередній очільник Сергій Яручик («За Майбутнє»), який отримав 6115 голосів (96,57%). Посаду обіймає із 2002-го року.







Городищенську сільську громаду очолила самовисуванка Світлана Соколюк, яка й раніше обіймала цю посаду. Спочатку пані Світлана була секретарем, а у 1998 році її обрали головою. 468 людей віддали за неї свої голоси, тобто 90% виборців. Цього року перемогла із великим відривом із кількістю 1964 голосів (55,4 %). Друге місце у цих виборчих боях посіла Жанна Пудлік (самовисуванка) – 605 голосів (17,1 %), третє – Мар’яна Білецька (самовисуванка).







У Доросинівській сільській громаді керуватиме теж попередній очільник – Микола Касянчук («За Майбутнє»). Згідно з протоколом, Микола Касянчук здобув 1362 голосів, а його конкурент Василь Карпюк – 560.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія оприлюднила інформацію про переможців виборів на посади голів усіх міських, сільських і селищних рад Волині, окрім Луцька, де 15 листопада відбувся другий тур виборів.Станом на 16 листопада на сайті ЦВК опублікували прізвища 53-х майбутніх очільників сільськіх, селищних і міських рад області.Відомі імена 10-ти голів міських рад (окрім Луцька), 18-ти сільських і 25-ти селищних.громаду очолить, Зарічанський сільський голова (партія «За Майбутнє»). Він замінить на цьому посту багаторічного очільника міста, де понад 2 десятки років очільником був, теж зміниться керівник. Ним буде підприємець(партія «За Майбутнє»). До слова, кандидатів було семеро.Головоюміської ради повторно обрали(«За Майбутнє»), який обіймає посаду очільника міста із 2006 року.Мером містастав представник партії «Слуга Народу»перемогу здобув тележурналіст. Від суперника –його відділили лише 84 голоси. Багаторічний мервід «Батьківщини» опинився аж на шостому місці за результатами підрахунку голосів.продовжить очолювати чинний міський голова(партія «За Майбутнє»).34-річний Роман Ющук «обійшов» свого найближчого опонента самовисуванцяу понад тисячу голосів.перемогу на виборах міського голови здобув самовисуванець, голова СФГ «П’ятниця»64-річний Ігор Теофілович боровся за крісло міського голови також із самовисуванкою, відрив із якою – всього у 28 голосів., який теж був на виборах самовисуванцем, продовжить очолюватиЧинний міський голова(«За Майбутнє») став переможцем у боротьбі за посаду мера і уСамовисуванецьочолить, до того ж був Тростянецьким сільським головою.Із шести претендентів на посаду очільника міста 37-річний Олександр Миколайович виборов понад 36% голосів виборців.Зауважимо, що 15 листопада у Луцьку відбувся другий тур виборів мера міста. За результатами підрахунку голосів, перемогу здобув, який набрав на понад 5 тисяч голосів більше за свого опонента Богдана Шибу. Але результат виборів Луцька міська ТВК станом на 15:30 16 листопада ще не оголосила.знову очолив самовисуванець. У 2006-му та 2010-му роках перемагав на виборах, йдучи від партії «Реформи і порядок».Цього року переміг із відривом у 346 голосів, здобувши 33% серед семи кандидатів.Головоюобрали заступника медичного директора з організаційно-методичної роботи КНП «Іваничівська ЦРЛ», яка йшла від політичної партії «Сила і Честь».Серед шести кандидатів на посаду Лідія Михайлівна здобула понад 51% підтримки виборців.Головоюзнову обрали 44-річного представника партії «За Майбутнє»Головоюобрали також прибічника партії «За Майбутнє»Олександр Оксентійович обіймав посаду селищного голови із 2010 року, тоді ж балотувався від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».Цього року на посаду голови було 8 претендентів, Олександр Оксентійович взяв 22,14% підтримки виборців і з відривом у 685 голосів перемігОчільникомвиборці знову обраливід політичної партії «За Майбутнє».На пост головибуло 9 кандидатів, переможцем став самовисуванець. Цю посаду він обіймає із 2009 року, тоді ж його обрали від партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Цього року переміг із відривом у 638 голосів.Головоюстав(«За Майбутнє»), взявши 62% голосів виборців. Вперше головою громади його обрали у 2016 році, тоді ж балотувався від БПП «Солідарність». Перед першою каденцією обіймав посаду головного лікаря районної лікарні.У боротьбі за посаду голови уперемогу здобула чинна її очільницявід політичної партії «Свобода».Наталія Сіховська має кваліфікацію «хімік, викладач». З 1998 по 2002 рік – навчалась в аспірантурі на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету ім. І.Я. Франка. Під час навчання в аспірантурі по сумісництву працювала молодшим наукових співробітником. 25 жовтня 2015 року її вперше обрали Люблинецьким селищним головою. У 2016 році – здобула повторну перемогу.Головоюобраний(«За Майбутнє»), який і раніше керував Луківською ОТГ. Всього ж на посаду було четверо кандидатів, Анатолій Якович отримав 43,45% підтримки.очолить(Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»). Керівник Ратнівського районного партосередку ВО «Батьківщина» переміг із переконливим результатом – 2391 голос. Попереднього головупереміг на 659 голосів. Всього ж було 5 претендентів на посаду.очолив самовисуванець, директор ЗОШ І-ІІ ст. села Галина Воля. Своїх шістьох опонентів переміг із переконливим результатом, набравши понад 45% голосів.Самовисуванцязнову обрали керувати, яку він очолюває із 2002 року.керуватиме(«За Майбутнє»). До того – голова Шацької райради.Має три дипломи магістра економіки і права (один з них – з відзнакою). Працював на державній службі та в банківській сфері, зокрема у 2011- 2013 роках був головним державним податковим ревізор-інспектором Державної податкової служби у Волинській області. А з грудня 2013 по травень 2015 – начальником Шацького відділення Волинської ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль». У грудні 2015 року став головою Шацької районної ради Волинської області.очолив «свободівець», який і до того обіймав цю посаду. Цьогоріч за пост очільника громади боролися четверо кандидатів, Олег Володимирович отримав понад 41% голосів виборців і вкотре переміг із суттєвим відривом.Головоюобрали самовисуванця. Олександр Миколайович із трьох кандидатів набрав 44,9% голосів. Попередня очільниця Олена Кашевська набрала на 990 голосів менше.очолив(«За Майбутнє»). На посаді очільника громади Юрій Михайлович перебуває із 2006 року.У виборах цього року брали участь лише двоє кандидатів, опоненткою Юрія Кревського стала Галина Прус, яка набрала на 1576 голосів менше.На пост головитакож обрали висуванця від партії «За Майбутнє», який очолює ОТГ із 2015-го року. Претендетнів на посаду було семеро, Анатолій Васильович переміг із великим відривом у 2290 голосів виборців.головою ставвід Аграрної партії України.Із 1976 року працював інженером-механіком механізованого загону Маневицького РО «Сільгосптехніка», згодом – механіком автопарку Маневицької райсільгоспхімії, завідувачем Маневицької райсільгоспхімії, головним інженером автопарку Маневицької райсільгосптехніки, заступником керуючого по транспорту Маневицького РТП, начальником автопарку агрофірми «Роман», обіймав посаду генерального директора СГТзОВ «Надстир’я» ЛТД, спеціаліста по землевпорядкування І категорії Колківської селищної ради. У 2005 році вперше переміг на виборах голови Колківської селищної ради.на посаду голови обрали знову, який цього разу йшов від партії «За Майбутнє». На цьогорічних виборах Сергій Панасевич набрав 1063 голоси.Головоюзнову обрали– представника партії «За Майбутнє». Конкурентів на виборах у нього не було, оскільки список бюлетенів складався лише з одного його прізвища, тож Андрій Степанович отримав 95,5% голосів.очільником обрали представника партії «Європейська Солідарність». Підприємець, має вищу освіту, закінчив Тернопільський Національний Економічний Університет за спеціальністю «Фінанси». Всього ж на посаду сільського голови було п’ятеро кандидатів.Представник партії «За Майбутнє»переміг на виборах у, де за пост голови громади змагалося шестеро претендентів. Юрій Вікторович набрав понад 48% голосів виборців. За інформацією ЦВК, Юрій Ковальчук працює офіцером безпеки ТзОВ «ФК «Волинь».далі керуватиме самовисуванець– член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». У 2018-му році очолив «Асоціацію голів ОТГ Волині». Цьогоріч на пост голови було двоє претендентів, В'ячеслав Артурович переміг із відривом у 1966 голосів Ігора Бакуна.першість виборола прибічниця партії «За Майбутнє», яка до того обіймала пост секретаря сільської ради. До того пост голови села обіймав «свободівець»(«За Майбутнє»), який і до того обіймав посаду сільського голови, буде продовжувати працювати на цій же посаді. У 2010-му році йшов на вибори від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». Заочно закінчив Кременецький лісний технікум за спеціальністю технік-технолог лісопильно-деревообробного виробництва, проходив службу за контрактом, брав участь у миротворчих операціях у складі миротворчого контингенту сил ООН на території Південного-Лівану, брав участь у бойових діях у складі миротворчого контингенту NATO на території Республіки Ірак та у складі миротворчого контингенту сил ООН в Ліберії (Африка). З 2007 по 2010 рік займався підприємницькою діяльністю.керуватиме самовисуванець. До того чоловік вже працював на посаді очільника громади, вперше його обрали у 2015 році, у 2019-му Ігор Васильович програв Світлані Сидорук. Цьогоріч Ігор Волосюк переміг із невеликим відривом, серед чотирьох претендентів на посаду він отримав 32,8% підтримки виборців.перемогу на виборах знову здобула(«За Майбутнє»). Серед трьох претендентів набрала 57,6% голосів.обрала керівникомвід всеукраїнського об’єднання «Свобода», до того він також очолював громаду.З 1995 року працював на посаді вчителя біології ЗОШ І-ІІ ст., с. Підліси, Ковельсього району. З 2001р. по 2004 р. працював на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи у тій же школі, згодом став директором навчального закладу. 25 жовтня 2015-го року його обрали на посаду Велицького сільського голови. Серед п’яти претендентів на посаду отримав 59,33%.на посаду голови обрали(«За Майбутнє»), до того він теж працював на цій посаді. За чинного очільника громади Віктора Сущика проголосували 1775 жителів. Це склало понад 55%. У 1992-1993 рр. Віктор Степанович був майстром цегельного заводу МП «Меридіан», у 1993-1996 рр. Заступником директора ТзОВ «Надія», згодом, у 1996-1998 рр., працював митним брокером спільного підприємства «PST-Україна», опісля став декларантом та виконавчим директором Волинської філії ТзОВ «Паритет-П». У 1999-2000 рр. – заступник директора по брокерській роботі ТзОВ «Паритет-П», у 2000-2003 рр. Очолив ТзОВ «Термінал-БК», у 2003-2005 рр. став начальником Ягодинського відділення ТзОВ «Консалтинговий центр»Брокер», у 2005 -2015 рр. Працював директором ТзОВ «Термінал-БК». У 2015 році вперше переміг вибори на голову Вишнівської сільської ради.головою обрали теж чинного очільника, представника партії «За Майбутнє» –. Чоловік 1960 року народження, має вищу освіту. Вперше очолив громаду у 2010 році, будучи членом політичної партії «Наша Україна». Серед п’яти кандидатів отримав 49,8% голосів.перемогу здобув чинний головавід партії «За Майбутнє». Згідно з даними Ковельської районної ради, він народився 5 вересня 1971 року у Ковелі. Має вищу освіту. В 1993 році закінчив фізико-математичний факультет Луцького державного педінституту імені Лесі Українки. У 2012 – 2015 роках був виконуючим обов'язки керівника ковельської дільниці ПрАТ «ДАТАГРУП». З 2015 до грудня 2016 працював у ПрАТ «ДАТАГРУП» начальником центру продажу та обслуговування та в ТОВ «ТЕХНІКС – РЕСУРС» начальником центру обслуговування, а також був приватним підприємцем. У грудні 2016 року припинив підприємницьку діяльність. З грудня 2016 року його обрали сільським головою Дубівської сільської ради. Роман Троцюк також впродовж 1993 – 1997 років був депутатом Дубівської сільської ради. За Романа Троцюка проголосувало 44,5% виборців.головою обрали теж попереднього очільника –(«За Майбутнє»). На посаду цьогоріч претендувало троє людей, чинний голова отримав 46,7% голосів виборців. Микола Михайлович керує громадою із 2006-го року.очолив також чинний голова(«За Майбутнє»). Кандидат отримав понад 40% голосів виборців. З 13-ти років Віталій Леонтійович працював у колгоспі помічником комбайнера. Закінчив Колодяжненську середню школу. З 1994-го по 1998 роки навчався у Ковельському машинобудівному технікумі за спеціальністю «Виробництво сільгоспмашин». Здобув дві вищі освіти: в Луцькому індустріальному інституті (нині ЛНТУ) та Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Засновник ФГ «Волошки». Активно займається спортом, підтримує сільські аматорські команди з футболу та волейболу. З 16 квітня 2017 року обраний на посаду сільського голови Колодяжненської об’єднаної територіальної громади.на виборах перемогла самовисуванка. Згідно з протоколом, Інна Бондарчук здобула 944 голосів (50,9%), а її конкурент– 450 (24%). Всього ж було шестеро кандидатів.керуватиме самовисуванець, директор Любомльського краєзнавчаого музею. За посаду боролися троє претендентів. Попередній очільник громади Володимир Крижук відстав від переможця всього на 70 з лишком голосів.Чинний очільник(«За Майбутнє») далі працюватиме на цій посаді. На виборах у 2020-му за нього проголосували 1175 виборців (58,9).керуватиме також попередній очільник(«За Майбутнє»). 18 років пропрацював на посаді спеціаліста-землевпорядника, перш ніж в листопаді 2015 року його обрали спочатку сільським головою Сереховичівської сільської ради, а в листопаді 2017 року— головою Сереховичівської ОТГ. Серед трьох кандидатів «взяв» 42% голосів.(«За Майбутнє») продовжить керувати громадою. Її переобрали очолювати. За неї віддали голос 79% виборців. Раніше працювала помічницею народного депутата України. Вперше очолила громаду самовисуванкою у 2017-му році.керуватиме(«За Майбутнє»), який і раніше працював на цій посаді. Трудову діяльність розпочав у серпні 1988 року в Луцькому відділенні Агропромбанку України на посаді економіста. У грудні 1988 року призваний на строкову службу, яку проходив у м.Кам’янець-Подільський в інженерних військах. З січня 1991 року призначений на посаду економіста ІІ категорії в АК АПБ «Україна» в м.Рожище. Призначений керуючим Рожищенского відділення АК АПБ «Україна» в м.Рожище у 1999 році. У травні 2002 році керуючий відділенням в м.Рожище Луцької філії АКБ «Мрія». З вересня 2007 року переведений на посаду директора Рожищенського відділення Луцької філії ВАТ «ВТБ Банк». У 2012 році призначений директором Відділення «Лучеськ» ПАТ «ВТБ БАНК» у м. Луцьку. З лютого 2015 року – бухгалтер в ТЗОВ «Хадеа Стіл Компанія» в м.Рожище. У 2015 році обраний головою Копачівської сільської ради. В жовтні 2017 року відбулися перші вибори до Копачівської ОТГ, Олександра Євгенійовича Совтиса обрали головою.теж очолив попередній керівник –(«За Майбутнє»). З 1981 року по 1994-й працював водієм на Луцькому автомобільному заводі. З 1994 по 2007 роки – директор ПП «Алістер». З 2007 року обіймав посаду секретаря Підгайцівської сільської ради. У 2008 році його обрали Підгайцівським сільським головою. Цьогоріч отримав 44,53% голосів виборців серед п’яти кандидатів.На пост головибув лише один кандидат – попередній очільник(«За Майбутнє»), який отримав 6115 голосів (96,57%). Посаду обіймає із 2002-го року.очолила самовисуванка, яка й раніше обіймала цю посаду. Спочатку пані Світлана була секретарем, а у 1998 році її обрали головою. 468 людей віддали за неї свої голоси, тобто 90% виборців. Цього року перемогла із великим відривом із кількістю 1964 голосів (55,4 %). Друге місце у цих виборчих боях посіла(самовисуванка) – 605 голосів (17,1 %), третє –(самовисуванка).керуватиме теж попередній очільник –(«За Майбутнє»). Згідно з протоколом, Микола Касянчук здобув 1362 голосів, а його конкурент Василь Карпюк – 560.

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