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Лукашенко пригрозив ввести санкції проти України

Лукашенко пригрозив ввести санкції проти України
Олександр Лукашенко розкритикував Київ за позицію щодо президентських виборів у Білорусі і пригрозив ввести санкції проти України.

Раніше Україна мала намір ввести санкції проти Білорусі після прийняття рішення ЄС, але про конкретні санкції Київ не повідомляв, - пише Кореспондент.

"Ці виляння вашого Президента Зеленського - це ганебне підігрування Євросоюзу й Америці. От не ввели б вони санкції проти нас, і Володя Зеленський би на це не пішов. А ввели, махнули - і він побіг слідом. Це недостойна позиція, це приниження українського народу як мінімум", - заявив Лукашенко.

При цьому Лукашенко зазначив, що не знає, які саме санкції ввів проти білоруської влади Київ. "Коли ви мені нагадаєте - я можу сказати, наскільки це нам небезпечно", - додав він.

Лукашенко також повідомив, що в Росії постійно його запитують, чому український кордон з Білоруссю не зачинено.

"І ви проти нас санкції вводите? Так отямтеся ви! Дивіться, щоб ми не закрили кордон для товарів з української території. І ви взагалі не зможете не тільки на наш ринок поставляти продукцію, а й переробляти в Білорусі українську продукцію і поставляти на всі ринки, перш за все на євразійський ринок", - заявив він.

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Теги: Білорусь, санкції, Україна
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Коментарі 2
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а не так давно на пр. Волі з кульками відкривали магазин білоруської косметики..
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Гаваряща картошка погано кінчить.
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