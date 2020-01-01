14 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 12:30
14 листопада в народному календарі вшановують святих чудотворців Кузьму й Дем'яна. Вони були освіченими й талановитими лікарями, покровителями аптекарів, фармацевтів, хірургів, фізиків та перукарів.
Про це пише 24 канал.
За народними оповідями, 14 листопада – називають дівочим або курячим святом. Цього дня відбувалися молодіжні вечорниці. Дівчата приносили на гуляння кури. З курячого м'яса готували різні страви, а ввечері подавали на стіл, парубки жартома визначали – "чия курятина смачніша". Віддавна предки вірили, що святі опікуються домашньою птицею, відтак кури були символом щастя й плодючості.
Кузьма і Дем’ян колись були ковалями і одного разу, побачивши змію – вбили її, а потім спалили і розвіяли за вітром. За легендою, з того попелу й розвелися змії, тому ковалі тепер охороняють від них людей.
Іменини сьогодні святкують: Давид, Дем'ян, Денис.
Народні прикмети на 14 листопада
– Якщо сьогодні випаде сніг – на весняну повінь.
– Настали кузьминки – про осінь поминки.
– Якщо на Кузьму-Дем'яна листя залишається на дереві, в наступному році буде мороз.
Що можна робити 14 листопада
1. Дівчатам та жінкам з цього дня дозволяється в'язати теплі речі.
2. Щоб водилася курятина – їжте цього дня страви з птиці.
Що не можна робити 14 листопада
1. Подаючи милостиню – не дивіться жебракові в очі – до біди.
2. Не виливайте на вулицю воду, яка залишилася після купання немовлятка, бо, ймовірно, він страждатиме від безсоння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише 24 канал.
За народними оповідями, 14 листопада – називають дівочим або курячим святом. Цього дня відбувалися молодіжні вечорниці. Дівчата приносили на гуляння кури. З курячого м'яса готували різні страви, а ввечері подавали на стіл, парубки жартома визначали – "чия курятина смачніша". Віддавна предки вірили, що святі опікуються домашньою птицею, відтак кури були символом щастя й плодючості.
Кузьма і Дем’ян колись були ковалями і одного разу, побачивши змію – вбили її, а потім спалили і розвіяли за вітром. За легендою, з того попелу й розвелися змії, тому ковалі тепер охороняють від них людей.
Іменини сьогодні святкують: Давид, Дем'ян, Денис.
Народні прикмети на 14 листопада
– Якщо сьогодні випаде сніг – на весняну повінь.
– Настали кузьминки – про осінь поминки.
– Якщо на Кузьму-Дем'яна листя залишається на дереві, в наступному році буде мороз.
Що можна робити 14 листопада
1. Дівчатам та жінкам з цього дня дозволяється в'язати теплі речі.
2. Щоб водилася курятина – їжте цього дня страви з птиці.
Що не можна робити 14 листопада
1. Подаючи милостиню – не дивіться жебракові в очі – до біди.
2. Не виливайте на вулицю воду, яка залишилася після купання немовлятка, бо, ймовірно, він страждатиме від безсоння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
14 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 12:30
Як працюватиме «ПортCity» під час карантину вихідного дня
Сьогодні, 11:45
Працівники Варшавського ринку обурені, що їм не дають працювати
Сьогодні, 10:51
Із Волині намагалися вивезти за кордон викрадену вантажівку
Сьогодні, 10:27