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14 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

14 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
14 листопада в народному календарі вшановують святих чудотворців Кузьму й Дем'яна. Вони були освіченими й талановитими лікарями, покровителями аптекарів, фармацевтів, хірургів, фізиків та перукарів.

Про це пише 24 канал.

За народними оповідями, 14 листопада – називають дівочим або курячим святом. Цього дня відбувалися молодіжні вечорниці. Дівчата приносили на гуляння кури. З курячого м'яса готували різні страви, а ввечері подавали на стіл, парубки жартома визначали – "чия курятина смачніша". Віддавна предки вірили, що святі опікуються домашньою птицею, відтак кури були символом щастя й плодючості.

Кузьма і Дем’ян колись були ковалями і одного разу, побачивши змію – вбили її, а потім спалили і розвіяли за вітром. За легендою, з того попелу й розвелися змії, тому ковалі тепер охороняють від них людей.

Іменини сьогодні святкують: Давид, Дем'ян, Денис.

Народні прикмети на 14 листопада
– Якщо сьогодні випаде сніг – на весняну повінь.

– Настали кузьминки – про осінь поминки.

– Якщо на Кузьму-Дем'яна листя залишається на дереві, в наступному році буде мороз.

Що можна робити 14 листопада
1. Дівчатам та жінкам з цього дня дозволяється в'язати теплі речі.

2. Щоб водилася курятина – їжте цього дня страви з птиці.

Що не можна робити 14 листопада
1. Подаючи милостиню – не дивіться жебракові в очі – до біди.

2. Не виливайте на вулицю воду, яка залишилася після купання немовлятка, бо, ймовірно, він страждатиме від безсоння.


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Теги: свято, прикмети, традиції
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