Карантин вихідного дня: як працюватиме Центральний ринок у Луцьку





Про це повідомили підприємці на сторінці «Європейський Центральний Ринок» у



Відтепер, ринок працюватиме і в понеділок.



«Промислова група товарів - працюватиме з понеділка по п'ятницю. субота, неділя - вихідний.



Продуктова частина - працюватиме у всі дні тижня", - йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з запровадженням карантину вихідного дня Центральний ринок у Луцьку працюватиме за зміненим графіком.Про це повідомили підприємці на сторінці «Європейський Центральний Ринок» у facebook Відтепер, ринок працюватиме і в понеділок.«Промислова група товарів - працюватиме з понеділка по п'ятницю. субота, неділя - вихідний.Продуктова частина - працюватиме у всі дні тижня", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію