Карантин вихідного дня: як працюватиме Центральний ринок у Луцьку
Сьогодні, 21:12
У зв'язку з запровадженням карантину вихідного дня Центральний ринок у Луцьку працюватиме за зміненим графіком.
Про це повідомили підприємці на сторінці «Європейський Центральний Ринок» у facebook.
Відтепер, ринок працюватиме і в понеділок.
«Промислова група товарів - працюватиме з понеділка по п'ятницю. субота, неділя - вихідний.
Продуктова частина - працюватиме у всі дні тижня", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили підприємці на сторінці «Європейський Центральний Ринок» у facebook.
Відтепер, ринок працюватиме і в понеділок.
«Промислова група товарів - працюватиме з понеділка по п'ятницю. субота, неділя - вихідний.
Продуктова частина - працюватиме у всі дні тижня", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Карантин вихідного дня: як працюватиме Центральний ринок у Луцьку
Сьогодні, 21:12
На Волині завдяки злагодженій роботі двох лікарень з різних районів провели посмертну трансплантацію нирки. ФОТО
Сьогодні, 20:03
Лучанин показав власну колекцію тролейбусних квитків. ФОТО
Сьогодні, 19:31
Якою буде погода на Волині у неділю, 15 листопада
Сьогодні, 19:00