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Карантин вихідного дня: як працюватиме Центральний ринок у Луцьку

Карантин вихідного дня: як працюватиме Центральний ринок у Луцьку
У зв'язку з запровадженням карантину вихідного дня Центральний ринок у Луцьку працюватиме за зміненим графіком.

Про це повідомили підприємці на сторінці «Європейський Центральний Ринок» у facebook.

Відтепер, ринок працюватиме і в понеділок.

«Промислова група товарів - працюватиме з понеділка по п'ятницю. субота, неділя - вихідний.

Продуктова частина - працюватиме у всі дні тижня", - йдеться в дописі.



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Теги: Центральний ринок, карантин, графік роботи, понеділок
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