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Під час футбольного матчу «Волинь» – «Верес» уболівальників вгамовували поліцейські. ВІДЕО

Під час футбольного матчу «Волинь» – «Верес» уболівальників вгамовували поліцейські. ВІДЕО
Під час матчу 13 туру Першої ліги, у якому ФК «Верес» у Млинові приймав ФК «Волинь», трапилася бійка.

Про це пише Район.Спорт.

Матч між цими командами називають «волинським дербі» – принциповим поєдинком. До Млинова Рівненської області, де домашня арена «Вереса», попри карантинні обмеження, 15 листопада приїхали ультрас «хрестоносців».

Упродовж матчу ультрас луцької «Волині» палили димові шашки, а наприкінці матчу, у якому «хрестоносці» поступилися 2:0, кинулися на поле. Суддя зупинив матч.

Уболівальників спочатку намагалися зупинити працівники стадіону, згодом угамовувати найактивніших кинулася поліція. На відео, яке виклали на сторінці ФК «Верес» Рівне, видно, як полісмени лупцюють ультрас кийками.


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Теги: Волинь, Верес, ультрас, поліція, вболівальники, дербі
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