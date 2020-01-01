У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 17 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго»
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ФОП Миц Надія Дмитрівна Майстерня
с. Федорівка м.Володимир-Волинський вул.Володимирська, вул.Набережна, вул.Федорівська 1-40
2. 09:00-17:00
ДІ сільського господарства у Волинській області Насінева інспекція вул. Старицького, 35, ФОП Яковлєв продуктовий магазин вул. Шахтарська, ПрАТ "Володимир-Волинський райагропостач" АЗС
м.Володимир-Волинський
вул.Старицького, Шахтарська,
вул.Н. Хасевича 24-54, Кримського, Симоненка, Чайковського, вул.Пилипа Орлика, вул.Рильського, Мартовича, вул.Карпенка - Карого
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-203 09:00-17:00 Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання с.Федорівка ФАП,
Водокачка с.Федорівка, ФОП Бегаль Людмила Адамівна
с. Федорівка вул.Володимирська 22-68, вул.Л.Українки
4. ПЛ-0,4кВ Л-8 від ЗТП-330 09:00-17:00 Устилузька міська лікарня, Устилузьке виробниче управл.житл.комун.господарств Контора Столярний цех, ДП "Вол.-Волинське лісомисливське господарство" Лісництво, Свято-Вознесенська парафія УПЦ КП Свято-Вознесенська церква м.Устилуг вул.І.Франка, Привокзальна
5. ПЛ-10кВ Л-36-02 від ЛР-57 09:00-17:00 с.Яковичі -повністю
Горохівський район
1. ПЛ-0.4 кВ від КТП 318 9:00–17:00 Сенкевичівське СТ магазин
Турій А.В кіоск
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП "с. Дубова:
вул. Львівська,
вул. Центральна,
вул. Лісова"
2. КТП-367 9:00–17:00 Башня с. Старики "с. Старики:
вул. Шевченка"
3. КТП-555 9:00–17:00 ТзОВ Берестечківська хлібопекарня хлібопекарня м. Берестечко
4. КТП-297 9:00–17:00 ТзОВ Апетит м. Берестечко
Іваничівський район
1. 09:30 – 17:00
с.Волиця-Колона вул.Молодіжна і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л3, Л4 від КТП-25-3 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул.І.Франка, вул.Молодіжна, вул.Ставкова, вул.Уткіна і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. КТП-60 09:00-17:00 Стоматкабінет Аполонія м.К-Каширський вул.Гагаріна, Магістральна, Аеродромна, Героів Чорнобиля
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-390 09:40-17:00 с. Сошичне .вул.Бобрівка
3. ПЛ-10 л-87-03 09:30-16:30 Усі юридичні споживачі с.Пнівне, с.Волиця, с.Фаринки, с.Городок, с.Соснівка, с.Винімок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Волиця, с.Винімок, с.Соснівка, с.Городок.(повністю)
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 9:00-17:00
Ківерцівське ССТ - магазин с. Омельне
вул. Шляхова,
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-161 9:00-17:00 ФОП Бугайчук О.Г. - магазин
с.Омельне
вул.Центральна,
вул. Паркова
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кульчин
вул.5-го Лютого,16-26 ,13-17
вул.В. Зарадюка 1-14, вул.Космонавтів,1-19,
вул.Вишнева ,1-29,
5. ПЛ 10 кВ Л96-01 9:00-17:00
ТзОВ "Шанс Вік" - холодильні установки
6. 10:00-15:00
с. Небіжка
вул. М.Вовчка
Ковельський район
1. 9:00-17:00
с.Білин
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ ТП-525
9:00-17:00 ФОП Найдюк І.Ф
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Ф.О. Лисюк Т.Ю
Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради
м.Ковель
3. ПЛ-10кВ Л.72-15
ЩТП-227; КТП-208; ЩТП-395; ЗТП-557) 9:00-17:00 Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"
СФ господарство "Мислина"
Дубівська сільська рада
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП ПанасюкР.П
Церква святого Симеона Стовпника
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Сонько С.О
ФОП Дацюк Л.С
Релігійна громада Свт.Василія Великого
Української православної церкви
ФОП Миронюк Т.С
м.Ковель
с.Облапи
с.Доротище
4. 9:00-17:00
Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
ФОП Вегера С.В.
ФГ"Голобська Дарівка"
ФО Шворак О.В.
Свято-Михайлівська РГ УПЦ с.Новий Мосор
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське міжрайонне УВГ
ФО Чапко М.В.
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФО Потапчук Ю.В.
Голобське СТ смт.Голоби
с.Новий Мосир
с.Дарівка
с.Партизанське
с.Старий Мосир
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Крухиничі вул.Луцька частково
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-240 9:00-17:00 с.Коритниця частково
3. КТП-100 9:00-17:00 с.Бубнів частково вул.Привітна, Шкільна, Молодіжна
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-16:00
ФАП, артсведловина, магазин.
с. Охотин вул. Лісова
2. 9:00-17:00
Полонківське СТ с.Городище-2, вул.Шкільна.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
лабораторія ветеринарної медицини
ФОП Власюк Микола Андрійович
СТО п-ць Костюк
Любомльське міжгосп.спеціаліз.лісогоспод.підприємство
Магазин ФОП Дубій м.Любомль вул. Брестська, Грушевського. с.Куснище
2. ПЛ 10 Л 26-03 від ЛВН-243 9:00-17:00 Волинська філія Концерну РРТ Базова станція смт.Шацьк,
Шацька районна державна адміністрація
Приватне підприємство "Архітектурна майстерня"
Шацька дитячо-юнацька спортивна школа смт.Шацьк вул.50-років Перемоги
3. ЗТП-98 9:00-17:00 Любомльська гімназія, Церква,
Дитячий садок №1 м.Любомль вул..Незалежності, Шкільна, Ільїна
4. ЗТП-102 9:00 – 17:00 Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕОЛ" м.Любомль вул..Машівська, Залізнична
5. ПЛ- 0.4 КТП-235 9:00 – 17:00 Поч.школа с.Самійличі
с.Самійличі
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-94-04 10:00-18:00 КТП-154, с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД.
КТП-155,с. Куликовичі - Релігійна громада (молитовний будинок).
КТП-156 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа, майстерня), Релігійна громада (церква), ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).
КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня), Куликовицьке споживче товариство (прод магазин), Релігійна громада (житловий будинок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицька сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Зарубич Р.І. (магазин, цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1, № 2, № 3).
КТП-254, с. Комарово .
КТП-273, с. Куликовичі - ФОП Гамула В.В. (виробнича база).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-8 ТП-24 9:00-17:00
м. Нововолинськ: вул. Нестерова, Транспортна, Кисиля 40.
Ратнівський район
1. 10:00-12:00
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ" УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ІНОЗЕМНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ "УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС
Доманово (СМАП)
2. 13:00-15:00
ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"Д'ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛ'ЮПЕК
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ ТП-509
9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.
3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4.
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5.
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база.
м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128
8.
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха
9. ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги
10. ПЛ-0,4 кВ ТП-97_Л-4 9:00-17:00 м.Рожище магазин, адмінприміщення, торговий павільйон, будинок побуту, церква. м.Рожище вул.Жуковського, пров.Симоненка, Героїв УПА, 2-15
Старовижівський район
1. КТП_- 28 10:00-16:00 Їдальня школи, пожежна с. Синово вул:
Радянська, 17 Вересня
2. КТП-77 10:00-16:00
3. КТП-92 Л-1 10:00-16:00 С. Любохини вул:
Ясенівка
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-281 Л-3 10:00-16:30 с.Растів
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-111 10:00-12:00 ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, Ружинська с/р- клуб, котельня , школа с.Городилець
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-368 15:00-17:00 с.Городилець
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-66 13:00-15:00 ФОП Привродський П.О., СКЗ с.Городилець
6. ПЛ-0,4кВ
КТП-337 11:00-13:00 с.Мочулки
7. ПЛ-0,4кВ
КТП-167 14:00-16:00 СВК «Слава» - магазин, дім молитви с.Липа
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго»
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ФОП Миц Надія Дмитрівна Майстерня
с. Федорівка м.Володимир-Волинський вул.Володимирська, вул.Набережна, вул.Федорівська 1-40
2. 09:00-17:00
ДІ сільського господарства у Волинській області Насінева інспекція вул. Старицького, 35, ФОП Яковлєв продуктовий магазин вул. Шахтарська, ПрАТ "Володимир-Волинський райагропостач" АЗС
м.Володимир-Волинський
вул.Старицького, Шахтарська,
вул.Н. Хасевича 24-54, Кримського, Симоненка, Чайковського, вул.Пилипа Орлика, вул.Рильського, Мартовича, вул.Карпенка - Карого
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-203 09:00-17:00 Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання с.Федорівка ФАП,
Водокачка с.Федорівка, ФОП Бегаль Людмила Адамівна
с. Федорівка вул.Володимирська 22-68, вул.Л.Українки
4. ПЛ-0,4кВ Л-8 від ЗТП-330 09:00-17:00 Устилузька міська лікарня, Устилузьке виробниче управл.житл.комун.господарств Контора Столярний цех, ДП "Вол.-Волинське лісомисливське господарство" Лісництво, Свято-Вознесенська парафія УПЦ КП Свято-Вознесенська церква м.Устилуг вул.І.Франка, Привокзальна
5. ПЛ-10кВ Л-36-02 від ЛР-57 09:00-17:00 с.Яковичі -повністю
Горохівський район
1. ПЛ-0.4 кВ від КТП 318 9:00–17:00 Сенкевичівське СТ магазин
Турій А.В кіоск
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП "с. Дубова:
вул. Львівська,
вул. Центральна,
вул. Лісова"
2. КТП-367 9:00–17:00 Башня с. Старики "с. Старики:
вул. Шевченка"
3. КТП-555 9:00–17:00 ТзОВ Берестечківська хлібопекарня хлібопекарня м. Берестечко
4. КТП-297 9:00–17:00 ТзОВ Апетит м. Берестечко
Іваничівський район
1. 09:30 – 17:00
с.Волиця-Колона вул.Молодіжна і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л3, Л4 від КТП-25-3 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул.І.Франка, вул.Молодіжна, вул.Ставкова, вул.Уткіна і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. КТП-60 09:00-17:00 Стоматкабінет Аполонія м.К-Каширський вул.Гагаріна, Магістральна, Аеродромна, Героів Чорнобиля
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-390 09:40-17:00 с. Сошичне .вул.Бобрівка
3. ПЛ-10 л-87-03 09:30-16:30 Усі юридичні споживачі с.Пнівне, с.Волиця, с.Фаринки, с.Городок, с.Соснівка, с.Винімок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Волиця, с.Винімок, с.Соснівка, с.Городок.(повністю)
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 9:00-17:00
Ківерцівське ССТ - магазин с. Омельне
вул. Шляхова,
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-161 9:00-17:00 ФОП Бугайчук О.Г. - магазин
с.Омельне
вул.Центральна,
вул. Паркова
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кульчин
вул.5-го Лютого,16-26 ,13-17
вул.В. Зарадюка 1-14, вул.Космонавтів,1-19,
вул.Вишнева ,1-29,
5. ПЛ 10 кВ Л96-01 9:00-17:00
ТзОВ "Шанс Вік" - холодильні установки
6. 10:00-15:00
с. Небіжка
вул. М.Вовчка
Ковельський район
1. 9:00-17:00
с.Білин
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ ТП-525
9:00-17:00 ФОП Найдюк І.Ф
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Ф.О. Лисюк Т.Ю
Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради
м.Ковель
3. ПЛ-10кВ Л.72-15
ЩТП-227; КТП-208; ЩТП-395; ЗТП-557) 9:00-17:00 Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"
СФ господарство "Мислина"
Дубівська сільська рада
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП ПанасюкР.П
Церква святого Симеона Стовпника
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Сонько С.О
ФОП Дацюк Л.С
Релігійна громада Свт.Василія Великого
Української православної церкви
ФОП Миронюк Т.С
м.Ковель
с.Облапи
с.Доротище
4. 9:00-17:00
Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
ФОП Вегера С.В.
ФГ"Голобська Дарівка"
ФО Шворак О.В.
Свято-Михайлівська РГ УПЦ с.Новий Мосор
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське міжрайонне УВГ
ФО Чапко М.В.
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФО Потапчук Ю.В.
Голобське СТ смт.Голоби
с.Новий Мосир
с.Дарівка
с.Партизанське
с.Старий Мосир
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Крухиничі вул.Луцька частково
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-240 9:00-17:00 с.Коритниця частково
3. КТП-100 9:00-17:00 с.Бубнів частково вул.Привітна, Шкільна, Молодіжна
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-16:00
ФАП, артсведловина, магазин.
с. Охотин вул. Лісова
2. 9:00-17:00
Полонківське СТ с.Городище-2, вул.Шкільна.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
лабораторія ветеринарної медицини
ФОП Власюк Микола Андрійович
СТО п-ць Костюк
Любомльське міжгосп.спеціаліз.лісогоспод.підприємство
Магазин ФОП Дубій м.Любомль вул. Брестська, Грушевського. с.Куснище
2. ПЛ 10 Л 26-03 від ЛВН-243 9:00-17:00 Волинська філія Концерну РРТ Базова станція смт.Шацьк,
Шацька районна державна адміністрація
Приватне підприємство "Архітектурна майстерня"
Шацька дитячо-юнацька спортивна школа смт.Шацьк вул.50-років Перемоги
3. ЗТП-98 9:00-17:00 Любомльська гімназія, Церква,
Дитячий садок №1 м.Любомль вул..Незалежності, Шкільна, Ільїна
4. ЗТП-102 9:00 – 17:00 Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕОЛ" м.Любомль вул..Машівська, Залізнична
5. ПЛ- 0.4 КТП-235 9:00 – 17:00 Поч.школа с.Самійличі
с.Самійличі
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-94-04 10:00-18:00 КТП-154, с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД.
КТП-155,с. Куликовичі - Релігійна громада (молитовний будинок).
КТП-156 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа, майстерня), Релігійна громада (церква), ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).
КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня), Куликовицьке споживче товариство (прод магазин), Релігійна громада (житловий будинок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицька сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Зарубич Р.І. (магазин, цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1, № 2, № 3).
КТП-254, с. Комарово .
КТП-273, с. Куликовичі - ФОП Гамула В.В. (виробнича база).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-8 ТП-24 9:00-17:00
м. Нововолинськ: вул. Нестерова, Транспортна, Кисиля 40.
Ратнівський район
1. 10:00-12:00
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ" УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ІНОЗЕМНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ "УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС
Доманово (СМАП)
2. 13:00-15:00
ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"Д'ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛ'ЮПЕК
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ ТП-509
9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.
3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4.
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5.
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база.
м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128
8.
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха
9. ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги
10. ПЛ-0,4 кВ ТП-97_Л-4 9:00-17:00 м.Рожище магазин, адмінприміщення, торговий павільйон, будинок побуту, церква. м.Рожище вул.Жуковського, пров.Симоненка, Героїв УПА, 2-15
Старовижівський район
1. КТП_- 28 10:00-16:00 Їдальня школи, пожежна с. Синово вул:
Радянська, 17 Вересня
2. КТП-77 10:00-16:00
3. КТП-92 Л-1 10:00-16:00 С. Любохини вул:
Ясенівка
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-281 Л-3 10:00-16:30 с.Растів
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-111 10:00-12:00 ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, Ружинська с/р- клуб, котельня , школа с.Городилець
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-368 15:00-17:00 с.Городилець
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-66 13:00-15:00 ФОП Привродський П.О., СКЗ с.Городилець
6. ПЛ-0,4кВ
КТП-337 11:00-13:00 с.Мочулки
7. ПЛ-0,4кВ
КТП-167 14:00-16:00 СВК «Слава» - магазин, дім молитви с.Липа
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