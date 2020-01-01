У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 17 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго»1. 09:00-17:00ФОП Миц Надія Дмитрівна Майстерняс. Федорівка м.Володимир-Волинський вул.Володимирська, вул.Набережна, вул.Федорівська 1-402. 09:00-17:00ДІ сільського господарства у Волинській області Насінева інспекція вул. Старицького, 35, ФОП Яковлєв продуктовий магазин вул. Шахтарська, ПрАТ "Володимир-Волинський райагропостач" АЗСм.Володимир-Волинськийвул.Старицького, Шахтарська,вул.Н. Хасевича 24-54, Кримського, Симоненка, Чайковського, вул.Пилипа Орлика, вул.Рильського, Мартовича, вул.Карпенка - Карого3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-203 09:00-17:00 Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання с.Федорівка ФАП,Водокачка с.Федорівка, ФОП Бегаль Людмила Адамівнас. Федорівка вул.Володимирська 22-68, вул.Л.Українки4. ПЛ-0,4кВ Л-8 від ЗТП-330 09:00-17:00 Устилузька міська лікарня, Устилузьке виробниче управл.житл.комун.господарств Контора Столярний цех, ДП "Вол.-Волинське лісомисливське господарство" Лісництво, Свято-Вознесенська парафія УПЦ КП Свято-Вознесенська церква м.Устилуг вул.І.Франка, Привокзальна5. ПЛ-10кВ Л-36-02 від ЛР-57 09:00-17:00 с.Яковичі -повністю1. ПЛ-0.4 кВ від КТП 318 9:00–17:00 Сенкевичівське СТ магазинТурій А.В кіоскКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП "с. Дубова:вул. Львівська,вул. Центральна,вул. Лісова"2. КТП-367 9:00–17:00 Башня с. Старики "с. Старики:вул. Шевченка"3. КТП-555 9:00–17:00 ТзОВ Берестечківська хлібопекарня хлібопекарня м. Берестечко4. КТП-297 9:00–17:00 ТзОВ Апетит м. Берестечко1. 09:30 – 17:00с.Волиця-Колона вул.Молодіжна і прилеглі2. ПЛ-0,4кВ Л3, Л4 від КТП-25-3 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул.І.Франка, вул.Молодіжна, вул.Ставкова, вул.Уткіна і прилеглі1. КТП-60 09:00-17:00 Стоматкабінет Аполонія м.К-Каширський вул.Гагаріна, Магістральна, Аеродромна, Героів Чорнобиля2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-390 09:40-17:00 с. Сошичне .вул.Бобрівка3. ПЛ-10 л-87-03 09:30-16:30 Усі юридичні споживачі с.Пнівне, с.Волиця, с.Фаринки, с.Городок, с.Соснівка, с.Винімок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Волиця, с.Винімок, с.Соснівка, с.Городок.(повністю)1. 9:00-17:00ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоскФОП Демчук О.М. - магазинКіверцівське МСТ - магазин м.Ківерцівул.Залізниця буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 9:00-17:00Ківерцівське ССТ - магазин с. Омельневул. Шляхова,3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-161 9:00-17:00 ФОП Бугайчук О.Г. - магазинс.Омельневул.Центральна,вул. Паркова4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кульчинвул.5-го Лютого,16-26 ,13-17вул.В. Зарадюка 1-14, вул.Космонавтів,1-19,вул.Вишнева ,1-29,5. ПЛ 10 кВ Л96-01 9:00-17:00ТзОВ "Шанс Вік" - холодильні установки6. 10:00-15:00с. Небіжкавул. М.Вовчка1. 9:00-17:00с.Білинс.Колодяжне2. ПЛ-0,4кВ ТП-5259:00-17:00 ФОП Найдюк І.ФАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"Ф.О. Лисюк Т.ЮУправління капітального будівництва тажитлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської радим.Ковель3. ПЛ-10кВ Л.72-15ЩТП-227; КТП-208; ЩТП-395; ЗТП-557) 9:00-17:00 Філія "Оператор газотранспортної системиУкраїни" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"СФ господарство "Мислина"Дубівська сільська радаПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП ПанасюкР.ПЦерква святого Симеона СтовпникаАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Сонько С.ОФОП Дацюк Л.СРелігійна громада Свт.Василія ВеликогоУкраїнської православної церквиФОП Миронюк Т.См.Ковельс.Облапис.Доротище4. 9:00-17:00Голобська селищна радаКовельське МТМОФОП Вегера С.В.ФГ"Голобська Дарівка"ФО Шворак О.В.Свято-Михайлівська РГ УПЦ с.Новий МосорВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Ковельське міжрайонне УВГФО Чапко М.В.Свято-Троїцька релігійна громада УПЦФО Потапчук Ю.В.Голобське СТ смт.Голобис.Новий Мосирс.Дарівкас.Партизанськес.Старий Мосир1. 9:00-17:00с.Крухиничі вул.Луцька частково2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-240 9:00-17:00 с.Коритниця частково3. КТП-100 9:00-17:00 с.Бубнів частково вул.Привітна, Шкільна, МолодіжнаВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:00ФАП, артсведловина, магазин.с. Охотин вул. Лісова2. 9:00-17:00Полонківське СТ с.Городище-2, вул.Шкільна.1. 9:00-17:00лабораторія ветеринарної медициниФОП Власюк Микола АндрійовичСТО п-ць КостюкЛюбомльське міжгосп.спеціаліз.лісогоспод.підприємствоМагазин ФОП Дубій м.Любомль вул. Брестська, Грушевського. с.Куснище2. ПЛ 10 Л 26-03 від ЛВН-243 9:00-17:00 Волинська філія Концерну РРТ Базова станція смт.Шацьк,Шацька районна державна адміністраціяПриватне підприємство "Архітектурна майстерня"Шацька дитячо-юнацька спортивна школа смт.Шацьк вул.50-років Перемоги3. ЗТП-98 9:00-17:00 Любомльська гімназія, Церква,Дитячий садок №1 м.Любомль вул..Незалежності, Шкільна, Ільїна4. ЗТП-102 9:00 – 17:00 Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕОЛ" м.Любомль вул..Машівська, Залізнична5. ПЛ- 0.4 КТП-235 9:00 – 17:00 Поч.школа с.Самійличіс.СамійличіВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ, Л-94-04 10:00-18:00 КТП-154, с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД.КТП-155,с. Куликовичі - Релігійна громада (молитовний будинок).КТП-156 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа, майстерня), Релігійна громада (церква), ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня), Куликовицьке споживче товариство (прод магазин), Релігійна громада (житловий будинок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицька сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Зарубич Р.І. (магазин, цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1, № 2, № 3).КТП-254, с. Комарово .КТП-273, с. Куликовичі - ФОП Гамула В.В. (виробнича база).1. ПЛ-0.4кВ Л-8 ТП-24 9:00-17:00м. Нововолинськ: вул. Нестерова, Транспортна, Кисиля 40.1. 10:00-12:00ФІЛІЯ "ЦЕНТР МИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ" УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ІНОЗЕМНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ "УКРІНТЕРАВТОСЕРВІСДоманово (СМАП)2. 13:00-15:00ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"Д'ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛ'ЮПЕК1.ПЛ-0,4 кВ ТП-5099:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.2.ПЛ-0,4 кВ КТП-669:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)4.ПЛ-0,4 кВ ТП-1229:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.5.ПЛ-0,4 кВ ТП-1539:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю)с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю)7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база.м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,1288.ПЛ-0,4 кВ ТП-1899:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха9. ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги10. ПЛ-0,4 кВ ТП-97_Л-4 9:00-17:00 м.Рожище магазин, адмінприміщення, торговий павільйон, будинок побуту, церква. м.Рожище вул.Жуковського, пров.Симоненка, Героїв УПА, 2-151. КТП_- 28 10:00-16:00 Їдальня школи, пожежна с. Синово вул:Радянська, 17 Вересня2. КТП-77 10:00-16:003. КТП-92 Л-1 10:00-16:00 С. Любохини вул:Ясенівка1. ПЛ-0,4кВКТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна2. ПЛ-0,4кВКТП-281 Л-3 10:00-16:30 с.Растів3. ПЛ-0,4кВКТП-111 10:00-12:00 ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, Ружинська с/р- клуб, котельня , школа с.Городилець4. ПЛ-0,4кВКТП-368 15:00-17:00 с.Городилець5. ПЛ-0,4кВКТП-66 13:00-15:00 ФОП Привродський П.О., СКЗ с.Городилець6. ПЛ-0,4кВКТП-337 11:00-13:00 с.Мочулки7. ПЛ-0,4кВКТП-167 14:00-16:00 СВК «Слава» - магазин, дім молитви с.Липа