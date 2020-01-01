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На Волині багатодітна матір посеред вулиці відлупцювала неповнолітню дівчину

На Волині багатодітна матір посеред вулиці відлупцювала неповнолітню дівчину
Судили уродженку села Переспа, яка побила неповнолітню дівчину.

Про це йдеться у вироку суду від 11 листопада, - пише Район.Рожище.

Зазначається, що обвинувачена 2 жовтня о 22:40, неподалік бару «У Армяна», що на вулиці Ковельська у селі Переспа, схопила руками за шию неповнолітню та повалила її на бруківку. Після цього вона завдала два удари долонею в обличчя дівчині, спричинивши легкі тілесні ушкодження. Через 10 хвилин неподалік зупинки, яка розташована поблизу бару, підсудна схопила дівчину руками за волосся та завдала декілька ударів руками в обличчя і ногами в стегно, спричинивши потерпілій легкі тілесні ушкодження у вигляді синців в ділянці правого ока та стегна.

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала себе винною у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, підтвердила усі фактичні обставини вчинення цих кримінальних проступків та розкаялася в скоєному.

Обвинувачена до кримінальної відповідальності притягується вперше, одружена, має на утриманні троє малолітніх дітей, не працює, на обліку в наркологічному та психіатричному кабінетах не перебуває, за місцем проживання негативної характеристики не має.

Суд ухвалив визнати жінку винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу, і призначити 850 гривень штрафу.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: суд, бійка, жінка, неповнолітня
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Коментарі 1
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Вона ж точно знає, як правильно виховувати шмаркачів.
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