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У Львові поліцейські напали на ветеранів АТО і побили їх. ФОТО

У Львові поліцейські напали на ветеранів АТО і побили їх. ФОТО
У понеділок, 16 листопада у Львові, на проспекті Свободи близько опівночі, на двох активістів та ветеранів АТО Андрія Мочурада та Віктора Бараника напали троє молодиків.

Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на фейсбук-сторінку одного із постраждалих.

Напад був без жодного приводу, написав Андрій Мочурад.

"Мені та Віктору завдали тілесних ушкоджень середньої важкості - зокрема, зламаний ніс, зламані зуби, численні забої, тощо. Після чого, нападаючі пробували втекти. При їх затриманні, виявилось що нападаючі, є діючими працівниками поліції, проте були у цивільному і звісно не показували посвідчень перед нападом", - розповів він.

У Львові поліцейські напали на ветеранів АТО і побили їх. ФОТО
У Львові поліцейські напали на ветеранів АТО і побили їх. ФОТО
У Львові поліцейські напали на ветеранів АТО і побили їх. ФОТО


За його словами нападники не з львівської поліції. Були у Львові на навчанні поліцейських.

"Молодики, навіть у відділку вихвалялись що вони не тверезі, та що їх "відмажуть", бо вони самі поліція. Чомусь попри нашу не одноразову вимогу, у нападаючих не взяли кров на аналіз вмісту алкоголю чи наркотиків. У той же час на площі Ринок було з десяток екіпажів патрульної поліції, котрі "воювали" з рестораторами та туристами, замість патрулювати", - додав Андрій Мочурад.

За його інформацією, наразі нападників відпустили.

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Теги: Львів
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