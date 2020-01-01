У Львові поліцейські напали на ветеранів АТО і побили їх. ФОТО

Андрія Мочурада та Віктора Бараника напали троє молодиків.



Про це повідомляє



Напад був без жодного приводу, написав Андрій Мочурад.



"Мені та Віктору завдали тілесних ушкоджень середньої важкості - зокрема, зламаний ніс, зламані зуби, численні забої, тощо. Після чого, нападаючі пробували втекти. При їх затриманні, виявилось що нападаючі, є діючими працівниками поліції, проте були у цивільному і звісно не показували посвідчень перед нападом", - розповів він.







За його словами нападники не з львівської поліції. Були у Львові на навчанні поліцейських.



"Молодики, навіть у відділку вихвалялись що вони не тверезі, та що їх "відмажуть", бо вони самі поліція. Чомусь попри нашу не одноразову вимогу, у нападаючих не взяли кров на аналіз вмісту алкоголю чи наркотиків. У той же час на площі Ринок було з десяток екіпажів патрульної поліції, котрі "воювали" з рестораторами та туристами, замість патрулювати", - додав Андрій Мочурад.



За його інформацією, наразі нападників відпустили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 16 листопада у Львові, на проспекті Свободи близько опівночі, на двох активістів та ветеранів АТОтанапали троє молодиків.Про це повідомляє "Газета ua" , посилаючись на фейсбук-сторінку одного із постраждалих.Напад був без жодного приводу, написав Андрій Мочурад."Мені та Віктору завдали тілесних ушкоджень середньої важкості - зокрема, зламаний ніс, зламані зуби, численні забої, тощо. Після чого, нападаючі пробували втекти. При їх затриманні, виявилось що нападаючі, є діючими працівниками поліції, проте були у цивільному і звісно не показували посвідчень перед нападом", - розповів він.За його словами нападники не з львівської поліції. Були у Львові на навчанні поліцейських."Молодики, навіть у відділку вихвалялись що вони не тверезі, та що їх "відмажуть", бо вони самі поліція. Чомусь попри нашу не одноразову вимогу, у нападаючих не взяли кров на аналіз вмісту алкоголю чи наркотиків. У той же час на площі Ринок було з десяток екіпажів патрульної поліції, котрі "воювали" з рестораторами та туристами, замість патрулювати", - додав Андрій Мочурад.За його інформацією, наразі нападників відпустили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію