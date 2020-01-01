У Львові поліцейські напали на ветеранів АТО і побили їх. ФОТО
Сьогодні, 03:17
У понеділок, 16 листопада у Львові, на проспекті Свободи близько опівночі, на двох активістів та ветеранів АТО Андрія Мочурада та Віктора Бараника напали троє молодиків.
Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на фейсбук-сторінку одного із постраждалих.
Напад був без жодного приводу, написав Андрій Мочурад.
"Мені та Віктору завдали тілесних ушкоджень середньої важкості - зокрема, зламаний ніс, зламані зуби, численні забої, тощо. Після чого, нападаючі пробували втекти. При їх затриманні, виявилось що нападаючі, є діючими працівниками поліції, проте були у цивільному і звісно не показували посвідчень перед нападом", - розповів він.
За його словами нападники не з львівської поліції. Були у Львові на навчанні поліцейських.
"Молодики, навіть у відділку вихвалялись що вони не тверезі, та що їх "відмажуть", бо вони самі поліція. Чомусь попри нашу не одноразову вимогу, у нападаючих не взяли кров на аналіз вмісту алкоголю чи наркотиків. У той же час на площі Ринок було з десяток екіпажів патрульної поліції, котрі "воювали" з рестораторами та туристами, замість патрулювати", - додав Андрій Мочурад.
За його інформацією, наразі нападників відпустили.
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Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на фейсбук-сторінку одного із постраждалих.
Напад був без жодного приводу, написав Андрій Мочурад.
"Мені та Віктору завдали тілесних ушкоджень середньої важкості - зокрема, зламаний ніс, зламані зуби, численні забої, тощо. Після чого, нападаючі пробували втекти. При їх затриманні, виявилось що нападаючі, є діючими працівниками поліції, проте були у цивільному і звісно не показували посвідчень перед нападом", - розповів він.
За його словами нападники не з львівської поліції. Були у Львові на навчанні поліцейських.
"Молодики, навіть у відділку вихвалялись що вони не тверезі, та що їх "відмажуть", бо вони самі поліція. Чомусь попри нашу не одноразову вимогу, у нападаючих не взяли кров на аналіз вмісту алкоголю чи наркотиків. У той же час на площі Ринок було з десяток екіпажів патрульної поліції, котрі "воювали" з рестораторами та туристами, замість патрулювати", - додав Андрій Мочурад.
За його інформацією, наразі нападників відпустили.
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