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В одному з мікрорайонів Луцька 2 тижні немає гарячої води та тепла

В одному з мікрорайонів Луцька 2 тижні немає гарячої води та тепла
Мешканці багатоквартирних будинків у мікрорайоні Гнідава в Луцьку досі потерпають через відсутність у їхніх помешканнях опалення та гарячої води.

Про це повідомляє ІА "Волинські Новини".

Нагадаємо, у зв’язку із виявленням витоку від котельні, що на вулиці Даньшина, з початку листопада без послуг із централізованого опалення та гарячого водопостачання залишилися вісім будинків. Йдеться про будинки на вулиці Даньшина, 1, 16, вулиці Потебні, 52а, 52в, 58, 58а, вулиці Гнідавській, 40, вулиці Черняховського, 1.

На початку тижня послугу з централізованого опалення тимчасово відновили, однак уже сьогодні, 18 листопада, тепло знову перекрили.

Як пояснили Інформаційному агентству Волинські Новини в аварійно-диспетчерській службі ДКП «Луцьктепло», гарячу воду та опалення відімкнули, адже триває заміна труб. Комунальники пообіцяли, що, ймовірно, відновити постачання тепла та гарячої води до будинків зможуть до кінця дня.

Відзначимо, що раніше працівники «Луцьктепла» довготривалість робіт обґрунтовували їхньою складністю, мовляв, місця пориву знаходяться під проїжджими частинами, тож доводиться працювати вручну.

Водночас мешканці будинків занепокоєні, адже через відсутність тепла в домівках сиріють і покриваються пліснявою стіни, а люди починають хворіти.

Журналісти ІА Волинські Новини намагалися зв’язатися з головним інженером «Луцьктепла», але на численні дзвінки відповіді отримати так і не вдалося.

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Теги: Луцьк, багатоповерхівки, гаряча вода, опалення
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