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У Сумській області жінка викинула новонароджену дитину в нужник

У Сумській області жінка викинула новонароджену дитину в нужник
У Середино-Будському районі Сумської області 35-річна жінка народила та викинула в туалет немовля.

Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.

Для місцевої мешканки це була небажана вагітність, через що вона приховувала її від односельчан. Усім навколо вона говорила, що у неї болить печінка, тому й живіт такий великий.

Хто батько дитини, вона не знала. Після пологів, які пройшли у туалеті, вона жорстоко позбавилася від дитини, залишивши її помирати у нечистотах.

Але потім мати вирішила поховати дитину. Разом з односельчанином вона дістала малюка, омила його, загорнула у простирадло та закопала у кущах.

Цей горбок землі з трухлявим хрестом і помітили місцеві мешканці. Вони повідомили про жахливу знахідку до поліції.

Горе-матері та її помічнику загрожує в’язниця.


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Теги: немовля, нужник, мати, поліція
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