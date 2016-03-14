У Сумській області жінка викинула новонароджену дитину в нужник
Сьогодні, 05:29
У Середино-Будському районі Сумської області 35-річна жінка народила та викинула в туалет немовля.
Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.
Для місцевої мешканки це була небажана вагітність, через що вона приховувала її від односельчан. Усім навколо вона говорила, що у неї болить печінка, тому й живіт такий великий.
Хто батько дитини, вона не знала. Після пологів, які пройшли у туалеті, вона жорстоко позбавилася від дитини, залишивши її помирати у нечистотах.
Але потім мати вирішила поховати дитину. Разом з односельчанином вона дістала малюка, омила його, загорнула у простирадло та закопала у кущах.
Цей горбок землі з трухлявим хрестом і помітили місцеві мешканці. Вони повідомили про жахливу знахідку до поліції.
Горе-матері та її помічнику загрожує в’язниця.
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Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.
Для місцевої мешканки це була небажана вагітність, через що вона приховувала її від односельчан. Усім навколо вона говорила, що у неї болить печінка, тому й живіт такий великий.
Хто батько дитини, вона не знала. Після пологів, які пройшли у туалеті, вона жорстоко позбавилася від дитини, залишивши її помирати у нечистотах.
Але потім мати вирішила поховати дитину. Разом з односельчанином вона дістала малюка, омила його, загорнула у простирадло та закопала у кущах.
Цей горбок землі з трухлявим хрестом і помітили місцеві мешканці. Вони повідомили про жахливу знахідку до поліції.
Горе-матері та її помічнику загрожує в’язниця.
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