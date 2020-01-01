Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 листопада





Про це



Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с, вночi мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 1-6° тепла, вдень 2-7° тепла.



У Луцьку 20 листопада очікується хмарна з проясненнями погоду. Вночi невеликий дощ, вдень без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с, вночi мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 4-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 20 листопода, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночi невеликий дощ, вдень без iстотних опадiв.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с, вночi мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 1-6° тепла, вдень 2-7° тепла.У Луцьку 20 листопада очікується хмарна з проясненнями погоду. Вночi невеликий дощ, вдень без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с, вночi мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 4-6° тепла.

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