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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 листопада
У Волинській області завтра, 20 листопода, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночi невеликий дощ, вдень без iстотних опадiв.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с, вночi мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 1-6° тепла, вдень 2-7° тепла.

У Луцьку 20 листопада очікується хмарна з проясненнями погоду. Вночi невеликий дощ, вдень без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с, вночi мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 4-6° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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