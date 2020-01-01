Луцькі патрульні за день затримали двох чоловіків із наркотиками
Сьогодні, 15:00
Вчора, 19 листопада, луцькі патрульні виявили осіб із наркотичними речовинами.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Під час патрулювання на вулиці В’ячеслава Хурсенка патрульні виявили 25-річного чоловіка. Застосувавши до нього превентивний захід - поверхневу перевірку, відповідно до статі 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні виявили у чоловіка згорток із подрібненою речовиною рослинного походження.
У вечірній час на проспекті Соборності патрульні роти тактико-оперативного реагування виявили 39-річного чоловіка. Під час поверхневої перевірки ТОРівці виявили в нього коробочку та згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження.
У двох випадках патрульні викликали на місце пригоди слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Під час патрулювання на вулиці В’ячеслава Хурсенка патрульні виявили 25-річного чоловіка. Застосувавши до нього превентивний захід - поверхневу перевірку, відповідно до статі 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні виявили у чоловіка згорток із подрібненою речовиною рослинного походження.
У вечірній час на проспекті Соборності патрульні роти тактико-оперативного реагування виявили 39-річного чоловіка. Під час поверхневої перевірки ТОРівці виявили в нього коробочку та згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження.
У двох випадках патрульні викликали на місце пригоди слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Головне фото - ілюстративне.
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