Луцькі патрульні за день затримали двох чоловіків із наркотиками





Про це повідомляє пресслужба



Під час патрулювання на вулиці В’ячеслава Хурсенка патрульні виявили 25-річного чоловіка. Застосувавши до нього превентивний захід - поверхневу перевірку, відповідно до статі 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні виявили у чоловіка згорток із подрібненою речовиною рослинного походження.



У вечірній час на проспекті Соборності патрульні роти тактико-оперативного реагування виявили 39-річного чоловіка. Під час поверхневої перевірки ТОРівці виявили в нього коробочку та згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження.



У двох випадках патрульні викликали на місце пригоди слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.



Головне фото - ілюстративне.

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