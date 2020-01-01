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Луцькі патрульні за день затримали двох чоловіків із наркотиками

Луцькі патрульні за день затримали двох чоловіків із наркотиками
Вчора, 19 листопада, луцькі патрульні виявили осіб із наркотичними речовинами.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Під час патрулювання на вулиці В’ячеслава Хурсенка патрульні виявили 25-річного чоловіка. Застосувавши до нього превентивний захід - поверхневу перевірку, відповідно до статі 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні виявили у чоловіка згорток із подрібненою речовиною рослинного походження.

У вечірній час на проспекті Соборності патрульні роти тактико-оперативного реагування виявили 39-річного чоловіка. Під час поверхневої перевірки ТОРівці виявили в нього коробочку та згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження.

У двох випадках патрульні викликали на місце пригоди слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: наркотики, патрульні, Луцьк
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