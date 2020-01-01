МОЗ може переглянути обмеження щодо кількості людей у храмах та церквах





Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, пишуть Факти.



Йдеться про обмеження кількості людей у релігійних приміщеннях на метр квадратний.



Водночас у МОЗ сподіваються на розуміння та співпрацю представників релігійних організації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через наближення низки великих релігійних свят, католицького і православного Різдва, Водохреща, в Україні можуть переглянути карантинні норми щодо відвідування церков та храмів у грудні 2020 року та січні 2021-ого.Про це заявив головний санітарний лікар країни, пишуть Факти.Йдеться про обмеження кількості людей у релігійних приміщеннях на метр квадратний.Водночас у МОЗ сподіваються на розуміння та співпрацю представників релігійних організації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію