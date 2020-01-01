МОЗ може переглянути обмеження щодо кількості людей у храмах та церквах
Сьогодні, 19:26
Через наближення низки великих релігійних свят, католицького і православного Різдва, Водохреща, в Україні можуть переглянути карантинні норми щодо відвідування церков та храмів у грудні 2020 року та січні 2021-ого.
Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, пишуть Факти.
Йдеться про обмеження кількості людей у релігійних приміщеннях на метр квадратний.
Водночас у МОЗ сподіваються на розуміння та співпрацю представників релігійних організації.
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Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, пишуть Факти.
Йдеться про обмеження кількості людей у релігійних приміщеннях на метр квадратний.
Водночас у МОЗ сподіваються на розуміння та співпрацю представників релігійних організації.
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