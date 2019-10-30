Стало відомо, коли відбудеться перша сесія новообраної Володимир-Волинської міської ради





Ігор Пальонка, який здобув перемогу на виборах, вступить на посаду міського голови Володимира-Волинського, зачитавши присягу.



Перша сесія міської ради восьмого скликання відбудеться 30-го листопада в залі культурно-мистецького центру о 10:00.



Володимир-Волинську територіальну об’єднану громаду будуть представляти 34 депутати від семи політичних сил. Весь список оголосять на засіданні сесії під час доповіді про результати виборів.



Нагадаємо, раніше стало відомо, коли відбудеться перша сесія Волинської обласної ради.

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