Стало відомо, коли відбудеться перша сесія новообраної Володимир-Волинської міської ради
Сьогодні, 12:28
Перша сесія новообраної Володимир-Волинської міської ради відбудеться 30-го листопада. Провести сесію постановила міська територіальна виборча комісія, пише БУГ.
Ігор Пальонка, який здобув перемогу на виборах, вступить на посаду міського голови Володимира-Волинського, зачитавши присягу.
Перша сесія міської ради восьмого скликання відбудеться 30-го листопада в залі культурно-мистецького центру о 10:00.
Володимир-Волинську територіальну об’єднану громаду будуть представляти 34 депутати від семи політичних сил. Весь список оголосять на засіданні сесії під час доповіді про результати виборів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли відбудеться перша сесія Волинської обласної ради.
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Ігор Пальонка, який здобув перемогу на виборах, вступить на посаду міського голови Володимира-Волинського, зачитавши присягу.
Перша сесія міської ради восьмого скликання відбудеться 30-го листопада в залі культурно-мистецького центру о 10:00.
Володимир-Волинську територіальну об’єднану громаду будуть представляти 34 депутати від семи політичних сил. Весь список оголосять на засіданні сесії під час доповіді про результати виборів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли відбудеться перша сесія Волинської обласної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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