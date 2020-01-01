Серце і дві нирки: у львівській лікарні, яку очолив волинянин, за ніч зробили три трансплантації від одного донора
Сьогодні, 12:58
Цієї ночі у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова зробили трансплантацію серця і двох нирок від одного донора.
Про це повідомив головний лікар медзакладу Олег Самчук. До слова, раніше він очолював Ковельське МТМО.
"Три людини отримали свій шанс!
Не за кордоном, а в Україні. У Львові.
Донор - молодий чоловік, 28 років. Інсульт. Ми тиждень боролися за нього, але, на жаль, його мозок помер. Після того, як консиліум лікарів це підтвердив, рідні погодилися на донорство.
Це були мама, сестра і вагітна їхнім первістком дружина. Вона першою без зайвих розмов погодилася підписати документи. Їй було важливо, щоб серце її покійного чоловіка продовжило битися", - зазначив Олег Самчук.
Серце пересадили 36-річному батьку двох дітей, жителю Костянтинівки.
"Власне серце у нього було збільшене в чотири рази! Це наслідок перенесеного у дитинстві грипу з ускладненням", - йдеться в дописі.
Операція тривала від опівночі до сьомої ранку. Зараз пацієнт уже у відділенні інтенсивної терапії.
"Поки все під контролем", - зазначив Олег Самчук.
Одну отримав 51-річний львів'янин, який десять років мав хронічну хворобу нирок і останні два був на діалізі, іншу - киянин. 2012 року йому уже пересаджували нирку в Білорусі, але вона втратила свої функції і від березня він був на замісній нирковій терапії.
Обидві операції минули добре, нирки працюють.
"Дякую колективу за хорошу роботу!
Також дякую Борис Тодуров за співпрацю. Для того, щоб ця трансплантація відбулася, він з Маріуполя добирався до Львова гелікоптером і літаком.
Та особлива і найбільша подяка - родині донора.
Ми глибоко співчуваємо вашій втраті і сподіваємося, що розуміння того, що три людини продовжать жити завдяки вашому непростому рішенню, хоча б трішки применшить біль.
Світла пам'ять донору.
Міцного здоров'я реципієнтам!", - наголосив медик.
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Про це повідомив головний лікар медзакладу Олег Самчук. До слова, раніше він очолював Ковельське МТМО.
"Три людини отримали свій шанс!
Не за кордоном, а в Україні. У Львові.
Донор - молодий чоловік, 28 років. Інсульт. Ми тиждень боролися за нього, але, на жаль, його мозок помер. Після того, як консиліум лікарів це підтвердив, рідні погодилися на донорство.
Це були мама, сестра і вагітна їхнім первістком дружина. Вона першою без зайвих розмов погодилася підписати документи. Їй було важливо, щоб серце її покійного чоловіка продовжило битися", - зазначив Олег Самчук.
Серце пересадили 36-річному батьку двох дітей, жителю Костянтинівки.
"Власне серце у нього було збільшене в чотири рази! Це наслідок перенесеного у дитинстві грипу з ускладненням", - йдеться в дописі.
Операція тривала від опівночі до сьомої ранку. Зараз пацієнт уже у відділенні інтенсивної терапії.
"Поки все під контролем", - зазначив Олег Самчук.
Одну отримав 51-річний львів'янин, який десять років мав хронічну хворобу нирок і останні два був на діалізі, іншу - киянин. 2012 року йому уже пересаджували нирку в Білорусі, але вона втратила свої функції і від березня він був на замісній нирковій терапії.
Обидві операції минули добре, нирки працюють.
"Дякую колективу за хорошу роботу!
Також дякую Борис Тодуров за співпрацю. Для того, щоб ця трансплантація відбулася, він з Маріуполя добирався до Львова гелікоптером і літаком.
Та особлива і найбільша подяка - родині донора.
Ми глибоко співчуваємо вашій втраті і сподіваємося, що розуміння того, що три людини продовжать жити завдяки вашому непростому рішенню, хоча б трішки применшить біль.
Світла пам'ять донору.
Міцного здоров'я реципієнтам!", - наголосив медик.
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Коментарі 1
Волиняни втерли носа львівським вуйкам. Вуйки, хірургія - це вам не на трембіті грати і не вівці в постолах і білих штанах пасти.
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