Серце і дві нирки: у львівській лікарні, яку очолив волинянин, за ніч зробили три трансплантації від одного донора

Цієї ночі у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова зробили трансплантацію серця і двох нирок від одного донора.Про це повідомив головний лікар медзакладу. До слова, раніше він очолював Ковельське МТМО."Три людини отримали свій шанс!Не за кордоном, а в Україні. У Львові.Донор - молодий чоловік, 28 років. Інсульт. Ми тиждень боролися за нього, але, на жаль, його мозок помер. Після того, як консиліум лікарів це підтвердив, рідні погодилися на донорство.Це були мама, сестра і вагітна їхнім первістком дружина. Вона першою без зайвих розмов погодилася підписати документи. Їй було важливо, щоб серце її покійного чоловіка продовжило битися", - зазначив Олег Самчук.Серце пересадили 36-річному батьку двох дітей, жителю Костянтинівки."Власне серце у нього було збільшене в чотири рази! Це наслідок перенесеного у дитинстві грипу з ускладненням", - йдеться в дописі.Операція тривала від опівночі до сьомої ранку. Зараз пацієнт уже у відділенні інтенсивної терапії."Поки все під контролем", - зазначив Олег Самчук.Одну отримав 51-річний львів'янин, який десять років мав хронічну хворобу нирок і останні два був на діалізі, іншу - киянин. 2012 року йому уже пересаджували нирку в Білорусі, але вона втратила свої функції і від березня він був на замісній нирковій терапії.Обидві операції минули добре, нирки працюють."Дякую колективу за хорошу роботу!Також дякуюза співпрацю. Для того, щоб ця трансплантація відбулася, він з Маріуполя добирався до Львова гелікоптером і літаком.Та особлива і найбільша подяка - родині донора.Ми глибоко співчуваємо вашій втраті і сподіваємося, що розуміння того, що три людини продовжать жити завдяки вашому непростому рішенню, хоча б трішки применшить біль.Світла пам'ять донору.Міцного здоров'я реципієнтам!", - наголосив медик.