У Луцьку за майже мільйон гривень відремонтують стоматкабінети у дитячій поліклініці





Закупівлю для пошуку підрядника комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка» вже оголосило. Тендерні пропозиції прийматимуть до 25 листопада. Пише



Очікувана вартість робіт становить 940 тисяч гривень.



Капітальний ремонт включатиме улаштування підвісних стель, шпаклювання стель, поліпшене фарбування стель, поліпшене штукатурення стін, шпаклювання стін, підвіконь і відкосів, фарбування стін і відкосів, розбирання підлоги, улаштування стяжки та покриття з керамічних плиток, демонтаж світильників, прокладання проводки, улаштування розеток, вимикачів, енергозберігаючих світильників, заміну раковин, прокладання трубопроводів, ремонт дверних полотен тощо.



Роботи мають здійснити в період із 30 листопада до 26 лютого 2021 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській дитячій поліклініці, що на вулиці Чорновола, 1, заплановані роботи з проведення капітального ремонту стоматологічних кабінетів.Закупівлю для пошуку підрядника комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка» вже оголосило. Тендерні пропозиції прийматимуть до 25 листопада. Пише ІА "Волинські новини" Очікувана вартість робіт становить 940 тисяч гривень.Капітальний ремонт включатиме улаштування підвісних стель, шпаклювання стель, поліпшене фарбування стель, поліпшене штукатурення стін, шпаклювання стін, підвіконь і відкосів, фарбування стін і відкосів, розбирання підлоги, улаштування стяжки та покриття з керамічних плиток, демонтаж світильників, прокладання проводки, улаштування розеток, вимикачів, енергозберігаючих світильників, заміну раковин, прокладання трубопроводів, ремонт дверних полотен тощо.Роботи мають здійснити в період із 30 листопада до 26 лютого 2021 року.

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