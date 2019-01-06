У теплицях лісового господарства на Волині дозріває пів сотні кущів лимонів. ФОТО





Саджанці лимонів даного сорту висадили у 2019 році. За цей час спостерігали за вегетацією рослин, цвітінням, зав’яззю, приростом молодих пагонів, та дозріванням плодів, повідомили у пресслужбі підприємства. Пише



На даний час у теплиці зростає 55 кущів лимонів.



Довідково: сорт Пандероза є природним гібридом лимону та цитрону, плоди досить великі, шкірка товста, злегка горбкувата. При правильному догляді плоди досягають ваги у понад 500 грамів.





«У нас один із лимонів має вагу 640 грамів, а на одному дорослому кущі зростає від 10 до 20 лимонів. Смак і запах даних лимонів цитрусовий, але при повному дозріванні смак стає менш кислим», ідеться у повідомленні пресслужби.





В цьому році розмножували лимони вегетативним методом – живцюванням. Використовували живці здерев’янілих гілок, які через певний період мають наростити кореневу систему. У підприємстві кажуть – мають надію, що через рік-два зможуть їх реалізовувати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лимони сорту Пандероза у теплиці державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» на завершальній стадії дозрівання.Саджанці лимонів даного сорту висадили у 2019 році. За цей час спостерігали за вегетацією рослин, цвітінням, зав’яззю, приростом молодих пагонів, та дозріванням плодів, повідомили у пресслужбі підприємства. Пише Район.Бізнес На даний час у теплиці зростає 55 кущів лимонів.Довідково: сорт Пандероза є природним гібридом лимону та цитрону, плоди досить великі, шкірка товста, злегка горбкувата. При правильному догляді плоди досягають ваги у понад 500 грамів.«У нас один із лимонів має вагу 640 грамів, а на одному дорослому кущі зростає від 10 до 20 лимонів. Смак і запах даних лимонів цитрусовий, але при повному дозріванні смак стає менш кислим», ідеться у повідомленні пресслужби.В цьому році розмножували лимони вегетативним методом – живцюванням. Використовували живці здерев’янілих гілок, які через певний період мають наростити кореневу систему. У підприємстві кажуть – мають надію, що через рік-два зможуть їх реалізовувати.

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