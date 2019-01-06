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У теплицях лісового господарства на Волині дозріває пів сотні кущів лимонів. ФОТО

У теплицях лісового господарства на Волині дозріває пів сотні кущів лимонів. ФОТО
Лимони сорту Пандероза у теплиці державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» на завершальній стадії дозрівання.

Саджанці лимонів даного сорту висадили у 2019 році. За цей час спостерігали за вегетацією рослин, цвітінням, зав’яззю, приростом молодих пагонів, та дозріванням плодів, повідомили у пресслужбі підприємства. Пише Район.Бізнес.

На даний час у теплиці зростає 55 кущів лимонів.

Довідково: сорт Пандероза є природним гібридом лимону та цитрону, плоди досить великі, шкірка товста, злегка горбкувата. При правильному догляді плоди досягають ваги у понад 500 грамів.

У теплицях лісового господарства на Волині дозріває пів сотні кущів лимонів. ФОТО

«У нас один із лимонів має вагу 640 грамів, а на одному дорослому кущі зростає від 10 до 20 лимонів. Смак і запах даних лимонів цитрусовий, але при повному дозріванні смак стає менш кислим», ідеться у повідомленні пресслужби.

У теплицях лісового господарства на Волині дозріває пів сотні кущів лимонів. ФОТО
У теплицях лісового господарства на Волині дозріває пів сотні кущів лимонів. ФОТО

В цьому році розмножували лимони вегетативним методом – живцюванням. Використовували живці здерев’янілих гілок, які через певний період мають наростити кореневу систему. У підприємстві кажуть – мають надію, що через рік-два зможуть їх реалізовувати.
У теплицях лісового господарства на Волині дозріває пів сотні кущів лимонів. ФОТО

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Теги: Маневичі, лісове господарство, лимони, теплиця
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