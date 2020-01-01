Недогляд, антисанітарія та алкоголь: на Волині суд оштрафував матір двох дітей
Сьогодні, 03:30
До суду з Локачинської поліції надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності матері, яка ухилялася від виконання своїх батьківських обов`язків.
У селі Коритниця вона ухилялася від виконання своїх батьківських обов`язків, не створила необхідних умов для життя, навчання та виховання двом малолітнім дітям. Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, пише Район.Локачі.
Матір систематично зловживає алкогольними напоями, в будинку дуже брудно, антисанітарія. У судове засідання не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи.
Жінку визнали винною у вчиненні правопорушення та оштрафували на 1 700 гривень.
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У селі Коритниця вона ухилялася від виконання своїх батьківських обов`язків, не створила необхідних умов для життя, навчання та виховання двом малолітнім дітям. Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, пише Район.Локачі.
Матір систематично зловживає алкогольними напоями, в будинку дуже брудно, антисанітарія. У судове засідання не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи.
Жінку визнали винною у вчиненні правопорушення та оштрафували на 1 700 гривень.
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