Недогляд, антисанітарія та алкоголь: на Волині суд оштрафував матір двох дітей





У селі Коритниця вона ухилялася від виконання своїх батьківських обов`язків, не створила необхідних умов для життя, навчання та виховання двом малолітнім дітям. Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, пише



Матір систематично зловживає алкогольними напоями, в будинку дуже брудно, антисанітарія. У судове засідання не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи.



Жінку визнали винною у вчиненні правопорушення та оштрафували на 1 700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До суду з Локачинської поліції надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності матері, яка ухилялася від виконання своїх батьківських обов`язків.У селі Коритниця вона ухилялася від виконання своїх батьківських обов`язків, не створила необхідних умов для життя, навчання та виховання двом малолітнім дітям. Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, пише Район.Локачі Матір систематично зловживає алкогольними напоями, в будинку дуже брудно, антисанітарія. У судове засідання не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи.Жінку визнали винною у вчиненні правопорушення та оштрафували на 1 700 гривень.

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