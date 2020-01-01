вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На подвір’ї музею у Луцьку створять відкритий арт-простір

На подвір’ї музею у Луцьку створять відкритий арт-простір
Волинський краєзнавчий музей отримав грант від Українського культурного фонду в рамках програми «Культура в часи кризи: інституційна підтримка».

В рамках цієї програми будуть реалізовувати проєкт «Музейний дворик», - йдеться на офіційній сторінці музею.

Відтак, хочуть озеленити та облагородити територію внутрішнього дворику Волинського краєзнавчого музею, створити локації для творчості, культурного інтерактивного відпочинку та забезпечити загальний доступ до простору.

Проєкт покликаний створити некомерційний громадський мистецький культурний простір на відкритому повітрі для проведення творчих, просвітницьких та розважальних заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грант, музей, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку хочуть зрізати понад пів сотні аварійних дерев
Сьогодні, 17:21
У компанії «Інвестор» – знижки з нагоди «чорної п’ятниці»*
Сьогодні, 17:15
На подвір’ї музею у Луцьку створять відкритий арт-простір
Сьогодні, 17:01
Молодий науковець Лесиного вишу – лауреат іменної стипендії Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 16:35
На річці Прип’ять зловили рибалку-браконьєра
Сьогодні, 16:16
Схожі новини
Художньому музею міста Луцька зробили крутий подарунок із Чикаго Художньому музею міста Луцька зробили крутий подарунок із Чикаго
16 жовтень, 18:42
Із деревини Лесиного ясена зробили музичний інструмент. ФОТО Із деревини Лесиного ясена зробили музичний інструмент. ФОТО
18 вересень, 16:17
На День Незалежності у луцькому музеї презентуватимуть унікальний міжнародний арт-проект На День Незалежності у луцькому музеї презентуватимуть унікальний міжнародний арт-проект
20 серпень, 18:40
Луцький проєкт - переможець грантового конкурсу посольства Німеччини Луцький проєкт - переможець грантового конкурсу посольства Німеччини
01 серпень, 20:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку хочуть зрізати понад пів сотні аварійних дерев
Сьогодні, 17:21
 0
У компанії «Інвестор» – знижки з нагоди «чорної п’ятниці»*
Сьогодні, 17:15
 0
На подвір’ї музею у Луцьку створять відкритий арт-простір
Сьогодні, 17:01
 0
Молодий науковець Лесиного вишу – лауреат іменної стипендії Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 16:35
 0
На річці Прип’ять зловили рибалку-браконьєра
Сьогодні, 16:16
 0
Медіа
відео
1/8