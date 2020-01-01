На подвір’ї музею у Луцьку створять відкритий арт-простір





В рамках цієї програми будуть реалізовувати проєкт «Музейний дворик», - йдеться на офіційній сторінці музею.



Відтак, хочуть озеленити та облагородити територію внутрішнього дворику Волинського краєзнавчого музею, створити локації для творчості, культурного інтерактивного відпочинку та забезпечити загальний доступ до простору.



Проєкт покликаний створити некомерційний громадський мистецький культурний простір на відкритому повітрі для проведення творчих, просвітницьких та розважальних заходів.

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