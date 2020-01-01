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На Волині мотоцикліст збив пішохода, двоє постраждалих – у лікарні

На Волині мотоцикліст збив пішохода, двоє постраждалих – у лікарні
На автодорозі у селі Любохини Старовижівського району 21-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Lifan, збив пішохода, 34-річного жителя цього ж району.

Аварія трапилась ввечері 23 листопада, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Внаслідок автопригоди обоє чоловіків отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

За цим фактом поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: аварія, мотоцикліст
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