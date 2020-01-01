На Волині мотоцикліст збив пішохода, двоє постраждалих – у лікарні
Сьогодні, 09:51
На автодорозі у селі Любохини Старовижівського району 21-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Lifan, збив пішохода, 34-річного жителя цього ж району.
Аварія трапилась ввечері 23 листопада, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Внаслідок автопригоди обоє чоловіків отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
За цим фактом поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія трапилась ввечері 23 листопада, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Внаслідок автопригоди обоє чоловіків отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
За цим фактом поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині мотоцикліст збив пішохода, двоє постраждалих – у лікарні
Сьогодні, 09:51
У «ПортCity» можна отримати 50% знижки на розваги*
Сьогодні, 09:39
Курс валют у Луцьку на 24 листопада
Сьогодні, 09:15