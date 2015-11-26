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Обрали заступників голови Ківерцівської міської ради

Обрали заступників голови Ківерцівської міської ради
У Ківерцях на першому сесійному засіданні новообраної міської ради обрали заступників міського голови.

Про це повідомила депутатка Луцької міської ради, яка проживає у Ківерцях, Анна Мовяк.

За її словами, заступниками міського голови стали Ігор Роганов, Юрій Тананайський і Віктор Лисюк.

Зауважимо, що у попереднього очільника цієї міської ради було два заступники.

Нагадаємо, головою Ківерцівської міської ради став самовисуванець Олександр Ковальчук.

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Теги: Ківерці, заступники, сесія, голова, Олександр Ковальчук, Юрій Тананайський
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Коментарі 2
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А Мисковець? Куди поділи?
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Шо там дятел тананай робить це жесть
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