Обрали заступників голови Ківерцівської міської ради
Сьогодні, 15:28
У Ківерцях на першому сесійному засіданні новообраної міської ради обрали заступників міського голови.
Про це повідомила депутатка Луцької міської ради, яка проживає у Ківерцях, Анна Мовяк.
За її словами, заступниками міського голови стали Ігор Роганов, Юрій Тананайський і Віктор Лисюк.
Зауважимо, що у попереднього очільника цієї міської ради було два заступники.
Нагадаємо, головою Ківерцівської міської ради став самовисуванець Олександр Ковальчук.
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Про це повідомила депутатка Луцької міської ради, яка проживає у Ківерцях, Анна Мовяк.
За її словами, заступниками міського голови стали Ігор Роганов, Юрій Тананайський і Віктор Лисюк.
Зауважимо, що у попереднього очільника цієї міської ради було два заступники.
Нагадаємо, головою Ківерцівської міської ради став самовисуванець Олександр Ковальчук.
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Коментарі 2
А Мисковець? Куди поділи?
Шо там дятел тананай робить це жесть
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