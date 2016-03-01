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У міністерстві освіти роздумують про початок шкільного навчання у 5 років

У міністерстві освіти роздумують про початок шкільного навчання у 5 років
Міністерство освіти і науки готове розробити освітні й навчальні програми для дітей, у разі підтримки суспільством пропозиції початку шкільного навчання дітей з 5 років.

Про це у своєму Telegram написав в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, - пише Прямий.

Він також пояснив, чому вважає початок шкільної освіти у 5 років доцільним.

“Для мене дуже важливою є думка кожного громадянина щодо організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з 5 років. Свідомо розпочав суспільний діалог на цю тему. У разі підтримки передбачено розроблення відповідних до віку дітей освітніх і навчальних програм”, – наголосив Шкарлет.

Водночас за його словами, закінчення шкільного навчання у 18-19 років (за умов 12 класів) не є ключовим аргументом у цій дискусії.

“Хибно стверджувати, що Україна боїться вчити дітей довго чи багато, хоча саме так деякі «політичні фахівці» від освіти й взялися трактувати розпочате обговорення”, – зазначає в.о. міністра освіти.

На думку очільника Міністерства освіти ключових аргументів щодо запропонованих змін є декілька, зокрема, наступність дошкільної та початкової ланок освіти.

Окрім того, він висловив переконання, що чим раніше починається освоєння дитиною корисних навичок, розвиток здібностей, тим успішнішою ця дитина стає в дорослому житті.

Ще одним з аргументів для змін за словами Сергія Шкарлета є те, що сучасні діти розвиваються набагато швидше, і значну роль у цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.

“Наголошую, що 5-річні та 6-річні діти потребують різних підходів і компетенцій за формою й тривалістю навчання та дозвілля. “Це дорого”, – кажуть експерти. Але наші діти не гірші за тих, хто навчається в більш розвинених країнах, і тому аргументи на користь “економії” вважаю недоцільними. Моє завдання – знайти можливості та підтримку. Важливо, що ми обговорюємо це питання за участю батьків, освітян, психологів, педіатрів. А отже, наближаємося до єдиної концепції розвитку шкільної освіти й розроблення Освітнього кодексу”, – зауважив в.о. міністра освіти і науки.

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Теги: МОН, освіта, Україна
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