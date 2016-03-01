У міністерстві освіти роздумують про початок шкільного навчання у 5 років





Про це у своєму Telegram написав в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, - пише



Він також пояснив, чому вважає початок шкільної освіти у 5 років доцільним.



“Для мене дуже важливою є думка кожного громадянина щодо організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з 5 років. Свідомо розпочав суспільний діалог на цю тему. У разі підтримки передбачено розроблення відповідних до віку дітей освітніх і навчальних програм”, – наголосив Шкарлет.



Водночас за його словами, закінчення шкільного навчання у 18-19 років (за умов 12 класів) не є ключовим аргументом у цій дискусії.



“Хибно стверджувати, що Україна боїться вчити дітей довго чи багато, хоча саме так деякі «політичні фахівці» від освіти й взялися трактувати розпочате обговорення”, – зазначає в.о. міністра освіти.



На думку очільника Міністерства освіти ключових аргументів щодо запропонованих змін є декілька, зокрема, наступність дошкільної та початкової ланок освіти.



Окрім того, він висловив переконання, що чим раніше починається освоєння дитиною корисних навичок, розвиток здібностей, тим успішнішою ця дитина стає в дорослому житті.



Ще одним з аргументів для змін за словами Сергія Шкарлета є те, що сучасні діти розвиваються набагато швидше, і значну роль у цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.



“Наголошую, що 5-річні та 6-річні діти потребують різних підходів і компетенцій за формою й тривалістю навчання та дозвілля. “Це дорого”, – кажуть експерти. Але наші діти не гірші за тих, хто навчається в більш розвинених країнах, і тому аргументи на користь “економії” вважаю недоцільними. Моє завдання – знайти можливості та підтримку. Важливо, що ми обговорюємо це питання за участю батьків, освітян, психологів, педіатрів. А отже, наближаємося до єдиної концепції розвитку шкільної освіти й розроблення Освітнього кодексу”, – зауважив в.о. міністра освіти і науки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки готове розробити освітні й навчальні програми для дітей, у разі підтримки суспільством пропозиції початку шкільного навчання дітей з 5 років.Про це у своєму Telegram написав в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, - пише Прямий Він також пояснив, чому вважає початок шкільної освіти у 5 років доцільним.“Для мене дуже важливою є думка кожного громадянина щодо організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з 5 років. Свідомо розпочав суспільний діалог на цю тему. У разі підтримки передбачено розроблення відповідних до віку дітей освітніх і навчальних програм”, – наголосив Шкарлет.Водночас за його словами, закінчення шкільного навчання у 18-19 років (за умов 12 класів) не є ключовим аргументом у цій дискусії.“Хибно стверджувати, що Україна боїться вчити дітей довго чи багато, хоча саме так деякі «політичні фахівці» від освіти й взялися трактувати розпочате обговорення”, – зазначає в.о. міністра освіти.На думку очільника Міністерства освіти ключових аргументів щодо запропонованих змін є декілька, зокрема, наступність дошкільної та початкової ланок освіти.Окрім того, він висловив переконання, що чим раніше починається освоєння дитиною корисних навичок, розвиток здібностей, тим успішнішою ця дитина стає в дорослому житті.Ще одним з аргументів для змін за словами Сергія Шкарлета є те, що сучасні діти розвиваються набагато швидше, і значну роль у цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.“Наголошую, що 5-річні та 6-річні діти потребують різних підходів і компетенцій за формою й тривалістю навчання та дозвілля. “Це дорого”, – кажуть експерти. Але наші діти не гірші за тих, хто навчається в більш розвинених країнах, і тому аргументи на користь “економії” вважаю недоцільними. Моє завдання – знайти можливості та підтримку. Важливо, що ми обговорюємо це питання за участю батьків, освітян, психологів, педіатрів. А отже, наближаємося до єдиної концепції розвитку шкільної освіти й розроблення Освітнього кодексу”, – зауважив в.о. міністра освіти і науки.

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