У Ковелі п’яний водій розтрощив сторожову будку





Автопригода трапилася учора ввечері на вулиці Володимира Кияна, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом легковика Opel Astra перебував 33-річний житель Ковельського району. Їхавши автомобілем у стані сп’яніння, водій не впорався з керуванням та врізався у сторожову будку.



Внаслідок ДТП керманич та пасажир транспортного засобу, 22-річний ковельчанин, отримали тілесні ушкодження.



За фактом автопригоди триває перевірка. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі водій в'їхав у сторожову будівлю.Автопригода трапилася учора ввечері на вулиці Володимира Кияна, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом легковика Opel Astra перебував 33-річний житель Ковельського району. Їхавши автомобілем у стані сп’яніння, водій не впорався з керуванням та врізався у сторожову будку.Внаслідок ДТП керманич та пасажир транспортного засобу, 22-річний ковельчанин, отримали тілесні ушкодження.За фактом автопригоди триває перевірка. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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