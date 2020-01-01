У Ковелі п’яний водій розтрощив сторожову будку
Сьогодні, 09:58
У Ковелі водій в'їхав у сторожову будівлю.
Автопригода трапилася учора ввечері на вулиці Володимира Кияна, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом легковика Opel Astra перебував 33-річний житель Ковельського району. Їхавши автомобілем у стані сп’яніння, водій не впорався з керуванням та врізався у сторожову будку.
Внаслідок ДТП керманич та пасажир транспортного засобу, 22-річний ковельчанин, отримали тілесні ушкодження.
За фактом автопригоди триває перевірка. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Автопригода трапилася учора ввечері на вулиці Володимира Кияна, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом легковика Opel Astra перебував 33-річний житель Ковельського району. Їхавши автомобілем у стані сп’яніння, водій не впорався з керуванням та врізався у сторожову будку.
Внаслідок ДТП керманич та пасажир транспортного засобу, 22-річний ковельчанин, отримали тілесні ушкодження.
За фактом автопригоди триває перевірка. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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