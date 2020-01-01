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У Ковелі п’яний водій розтрощив сторожову будку

У Ковелі п’яний водій розтрощив сторожову будку
У Ковелі водій в'їхав у сторожову будівлю.

Автопригода трапилася учора ввечері на вулиці Володимира Кияна, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом легковика Opel Astra перебував 33-річний житель Ковельського району. Їхавши автомобілем у стані сп’яніння, водій не впорався з керуванням та врізався у сторожову будку.

Внаслідок ДТП керманич та пасажир транспортного засобу, 22-річний ковельчанин, отримали тілесні ушкодження.

За фактом автопригоди триває перевірка. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.




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Теги: будівля, сторожова будка
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