Через карантин вихідного дня владика Михаїл закликає сповідатися і вінчатися у будні дні
Сьогодні, 01:30
Поки в Україні діє карантин вихідного дня, частина вірян збентежена щодо відвідувань храмів у неділю.
З цього приводу митрополит Луцький і Волинський Михаїл наголошує: у церквах єпархії богослужіння, таїнства й обряди можна звершувати не лише в суботу чи неділю. І в будні, коли там небагато людей, можна, за змогою, здійснити сповідь, причастя, хрещення, вінчання, помолитися. Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
"Звичайно, люди ходять до Божого дому переважно в неділі та свята, у ці дні там проводиться найбільше різних відправ. Проте це зовсім не означає, що звершувати молитовні чини не можна в інші дні тижня. Зверніться до найближчого храму й уточніть у місцевого священника всі можливості", - зазначають у єпархії.
Зокрема, в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці у всі робочі дні о 9-й ранку відправляють Божественну літургію, панахиду, молебні, хрестять тощо.
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З цього приводу митрополит Луцький і Волинський Михаїл наголошує: у церквах єпархії богослужіння, таїнства й обряди можна звершувати не лише в суботу чи неділю. І в будні, коли там небагато людей, можна, за змогою, здійснити сповідь, причастя, хрещення, вінчання, помолитися. Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
"Звичайно, люди ходять до Божого дому переважно в неділі та свята, у ці дні там проводиться найбільше різних відправ. Проте це зовсім не означає, що звершувати молитовні чини не можна в інші дні тижня. Зверніться до найближчого храму й уточніть у місцевого священника всі можливості", - зазначають у єпархії.
Зокрема, в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці у всі робочі дні о 9-й ранку відправляють Божественну літургію, панахиду, молебні, хрестять тощо.
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