Через карантин вихідного дня владика Михаїл закликає сповідатися і вінчатися у будні дні





З цього приводу митрополит Луцький і Волинський Михаїл наголошує: у церквах єпархії богослужіння, таїнства й обряди можна звершувати не лише в суботу чи неділю. І в будні, коли там небагато людей, можна, за змогою, здійснити сповідь, причастя, хрещення, вінчання, помолитися. Про це йдеться на сайті



"Звичайно, люди ходять до Божого дому переважно в неділі та свята, у ці дні там проводиться найбільше різних відправ. Проте це зовсім не означає, що звершувати молитовні чини не можна в інші дні тижня. Зверніться до найближчого храму й уточніть у місцевого священника всі можливості", - зазначають у єпархії.



Зокрема, в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці у всі робочі дні о 9-й ранку відправляють Божественну літургію, панахиду, молебні, хрестять тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки в Україні діє карантин вихідного дня, частина вірян збентежена щодо відвідувань храмів у неділю.З цього приводу митрополит Луцький і Волинськийнаголошує: у церквах єпархії богослужіння, таїнства й обряди можна звершувати не лише в суботу чи неділю. І в будні, коли там небагато людей, можна, за змогою, здійснити сповідь, причастя, хрещення, вінчання, помолитися. Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ "Звичайно, люди ходять до Божого дому переважно в неділі та свята, у ці дні там проводиться найбільше різних відправ. Проте це зовсім не означає, що звершувати молитовні чини не можна в інші дні тижня. Зверніться до найближчого храму й уточніть у місцевого священника всі можливості", - зазначають у єпархії.Зокрема, в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці у всі робочі дні о 9-й ранку відправляють Божественну літургію, панахиду, молебні, хрестять тощо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію