У Ковелі новообраний міський голова склав присягу. ФОТО
Сьогодні, 14:24
26 листопада відбулося пленарне засідання першої сесії новообраної Ковельської міської ради 8-го скликання.
У народному домі “Просвіта” зібрались депутати попереднього і нинішнього скликань, обранці до обласної ради, духовенство, працівники виконавчого комітету, - інформує сайт Ковельради.
Голова територіальної виборчої комісії Олександра Кузьмич офіційно оголосила результати місцевих виборів.
На посаду міського голови Ковеля обрали та зареєстрували Ігоря Чайку.
Отримавши посвідчення, Ігор Леонтійович склав присягу та звернувся до присутніх:
“Найперше, хочу подякувати всім, хто був причетний до організації виборчого процесу на місцевих виборах 25 жовтня: членам територіальної та дільничних виборчих комісій, спостерігачам, командам політичних партій та кандидатів на посаду міського голови. Виборцям, які у цей складний час пандемії, прийшли на дільниці та скористалися своїм правом обрати місцеву владу на наступні 5 років.
Окреме спасибі кожному, хто віддав свій голос за мене на виборах Ковельського міського голови: ваша підтримка та довіра — найцінніший капітал. І те, що допоможе мені наступні 5 років залишатись людиною, а не стати “обраним”.
Також він висловив подяку присутнім депутатам Ковельської міської ради попереднього скликання та міському голові Олегу Кіндеру, працівникам виконавчого комітету ради, керівникам та колективам підприємств, установ та організацій за всі добрі справи, зроблені для розвитку міста.
Посвідчення та нагрудні знаки отримали депутати міської ради.
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У народному домі “Просвіта” зібрались депутати попереднього і нинішнього скликань, обранці до обласної ради, духовенство, працівники виконавчого комітету, - інформує сайт Ковельради.
Голова територіальної виборчої комісії Олександра Кузьмич офіційно оголосила результати місцевих виборів.
На посаду міського голови Ковеля обрали та зареєстрували Ігоря Чайку.
Отримавши посвідчення, Ігор Леонтійович склав присягу та звернувся до присутніх:
“Найперше, хочу подякувати всім, хто був причетний до організації виборчого процесу на місцевих виборах 25 жовтня: членам територіальної та дільничних виборчих комісій, спостерігачам, командам політичних партій та кандидатів на посаду міського голови. Виборцям, які у цей складний час пандемії, прийшли на дільниці та скористалися своїм правом обрати місцеву владу на наступні 5 років.
Окреме спасибі кожному, хто віддав свій голос за мене на виборах Ковельського міського голови: ваша підтримка та довіра — найцінніший капітал. І те, що допоможе мені наступні 5 років залишатись людиною, а не стати “обраним”.
Також він висловив подяку присутнім депутатам Ковельської міської ради попереднього скликання та міському голові Олегу Кіндеру, працівникам виконавчого комітету ради, керівникам та колективам підприємств, установ та організацій за всі добрі справи, зроблені для розвитку міста.
Посвідчення та нагрудні знаки отримали депутати міської ради.
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